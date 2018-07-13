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Детский сад в Старом Косине примет первых воспитанников в конце 2019 года
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Детский сад в Старом Косине примет первых воспитанников в конце 2019 года 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
На встрече мэра Москвы с косино-ухтомцами прозвучал вопрос о том, когда будет достроен детсад на Ветлужской, д.4а в Старом Косине.
По просьбе мэра, разъяснение сделал представитель столичного департамента строительства.
Он сообщил, что подрядчик был определен путем электронного аукциона, но оказался не в состоянии реализовать поставленную задачу. Так, новому подрядчику нужно будет переделывать все работу, начиная практически с нуля. «Сейчас мы делаем перепроектирование, до конца 2019 года мы введем в эксплуатацию детский сад», — пообещал он косино-ухтомцам и градоначальнику.
Напомним, к строительству объекта приступили в 2012 году. В 2015 году генеральный подрядчик строительства обанкротился, и контракт пришлось расторгнуть.
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