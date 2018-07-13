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В Кремле опровергли сообщения о готовности России выдать Сноудена США
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В Кремле опровергли сообщения о готовности России выдать Сноудена США 

Говорит Москва 1 час назад
По его словам, которые приводит RT, информация в американской прессе о планах Москвы депортировать экс-сотрудника Агентства национальной безопасности в Соединённые Штаты не соответствует действительности.
В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian пакет секретных материалов о программах интернет-слежки спецслужб США и Великобритании. После этого внештатный работник АНБ спешно вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где провёл некоторое время в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что тот прекратит деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трёхлетний вид на жительство, который позволяет ему перемещаться не только по России, но и за её пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили до 2020 года.
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