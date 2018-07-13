Вернутся ли Горький, Чехов, Толстой и Булгаков: в Москве обсуждают переименование улиц

За последние семь лет в Москве была переименована только одна улица. Вместо двух Таганских тупиков — Верхнего и Нижнего — появилась улица Высоцкого. Одно из самых массовых переименований пришлось на начало 1990-х, когда в столице возвращались к историческим названия. И тогда, например, исчезла улица Горького и многие адреса, связанные с именами знаменитых писателей и поэтов.

— Я жене иногда так и говорю, пойдем гулять на Горького.

Прогуляться по Горького, дойти до улицы Чехова и дальше, через бульвар, вдоль улицы Чернышевского. И приезжий запутается, и навигатор не найдет. Эти названия давно уже стерты с карт Москвы, но живы в памяти москвичей.

"У пожилых людей — да. Именно улица Горького проскальзывает. А молодежь уже не знает, что она была когда-то улица Горького. Мне не жаль, что Тверская называется Тверской, но жаль, что улицы Горького нет вообще в Москве", — говорит москвичка Антонина Иванова

В 1990-е переулок Аркадия Гайдара вновь стал Большим Казенным, улица Грибоедова — Малым Харитоньевским, Пушкинская — Большой Дмитровкой. А жители улицы Алексея Толстого сменили прописку на Спридоновку. Это действительно было важно — вернуть исторические названия, сущестовавшие столетиями. Но в итоге столица лишилась нескольких улиц, названных в честь писателей, чьи жизни и судьбы были неразрывно связаны с Москвой.

"Была волна переименований в автоматическом режиме. Никто не думал о взаимозаменяемости. Мы с топографической карты снимаем это имя, а куда мы его помещаем? Никуда. Это несправедливо. Россия страна литературоцентричная", — убежден московский историк.

Тогда многим казалось, что улица Горького может и не нужна вовсе. Уж слишком писатель был обласкан в 1930-е годы советской властью, а оттого улица его имени казалась идеологическим рудиментом. Но еще до революции он был одним из самых ярких русских писателей, популярным драматургом. Только на Нобелевскую премию по литературе он номинировался пять раз, и кто знает, не вернись Горький в СССР, может и получил бы ее. А в день возвращения из Италии Максима Горького встречали в Москве как национального героя.

"Горький — живой писатель. Можно относиться как угодно к его прозе, к его драматургии, но пьесы ставятся, пьесы идут, идут больше ста лет. Он повлиял на русскую литературу, на русскую общественную жизнь, на русскую мысль общественную", — подчеркивает историк и писатель Игорь Волгин

Улицы Горького в столице нет, но есть улица Демьяна Бедного. Писатель тоже пролетарский, но историки и литературоведы, конечно, не могут поставить их в один ряд. Нет улиц Чехова, Алексея Толстого и Булгакова — писателя, воспевшего Москву.

"Мастер и Маргарита" — это атмосферный роман, с которым можно гулять по Москве, начиная от памятника Святому Владимиру и дальше. Он был тем, кто воспел Москву, опоэтизировал Москву", — считает публицист и литературный критик Лев Пирогов.

Ильф и Петров с юмором и любовью описывали московский быт 1920-х годов. Но город и им пока взаимностью не ответил.

Никто не говорит, что нужно переименовать Большую Садовую, Малую Дмитровку или Большую Никитскую — это названия исторические. В 2007 году Москву пытались избавить от невыразительных Магистральных, Силикатных, Кабельных, а вместо них вновь нанести на городскую карту улицы Пушкина и Герцена. В Мосгордуме даже создали рабочую группу по переименованиям. Но планы так и остались планами.

Однако пусть улицы Горького в столице и нет, но знаменитый памятник великому писателю уже вернули на историческое место — на площадь Тверской заставы, откуда начиналась улица Тверская.