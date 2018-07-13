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СМИ: Лопес Обрадор продаст президентский самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников
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СМИ: Лопес Обрадор продаст президентский самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников 

ТАСС 2 часа назад
МЕХИКО, 13 июля. /ТАСС/. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен значительно сократить расходы на содержание государственного аппарата после вступления в должность. Копия списка соответствующих инициатив будущего главы государства оказалась в распоряжении газеты El Universal.
"Никому нельзя будет использовать ни самолеты, ни вертолеты правительства, — говорится в документе. — Этот воздушный флот будет продан, расходы на авиаперелеты будут уменьшены до необходимого минимума".
Действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето использует новейший Boeing 787-8 Dreamliner, стоимость которого, по разным оценкам, составляет от $350 млн до $580 млн Лопес Обрадор в ходе предвыборной компании обещал продать лайнер в случае своей победы.
Избранный глава государства также намерен сократить на 50% зарплаты чиновников, зарабатывающих более 1 млн песо (порядка $53 тыс. в год), и запретить всем госслужащим принимать подарки стоимостью более 5 тыс. песо (порядка $270). Кроме того, чиновникам не будут приобретать новые автомобили и компьютеры как минимум в течение первого года работы новой администрации, а процесс государственных закупок будет проходить под наблюдением общественности.
Инаугурация Лопеса Обрадора состоится 1 декабря. Он будет руководить страной до 2024 года.
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