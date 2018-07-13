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Капремонт в Раменском районе обсудили на муниципальном форуме «Управдом»
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Капремонт в Раменском районе обсудили на муниципальном форуме «Управдом» 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Жители и власти Раменского района Подмосковья обсудили вопросы проведения капитального ремонта в муниципалитете на форуме «Управдом», в частности, особое внимание во время мероприятия обратили на проблему смет работ в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Муниципальный форум «Управдом» работал в ДС «Борисоглебский» 5 июля. Модератор форума Мария Бурова начала повестку дня с приглашения жителей на семинары, которые пройдут в рамках учебного проекта Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и министерства ЖКХ Московской области под кратким названием «PRO_ЖКХ» (можно соотнести c латынью: PRO — значит «за»).
«Второй вопрос «Капитальный ремонт в Раменском муниципальном районе в 2017-2018 годах» вызвал бурное обсуждение и множество объяснений и комментариев присутствующих — и официальных представителей различных учреждений и уровней, и жителей — участников форума», — говорится в сообщении.
Администрацию района представлял заместитель главы района, курирующий сферу ЖКХ, Роман Булынин, который, обращаясь к представителю фонда капитального ремонта общего имущества МКД Александру Голубченко, ставил самые острые вопросы, возникающие при выполнении капитального ремонта МКД в Раменском районе.
«Очень «больным» оказался вопрос о том, что загадочным образом список (смета), утвержденный на месте по видам работ для капремонта конкретного МКД, к подрядчику приходит в ином виде — с другим перечнем работ, иногда даже абсурдным: указан ремонт чердака, а чердака в доме нет; указан ремонт труб для горячей воды, а горячая вода к дому не подведена, и прочее)», — добавляется в сообщении.
Со стороны глав поселений активную позицию, сформулировав ряд конкретных предложений, высказал глава сельского поселения Кузнецовское Алексей Кузьмин, который подошел к вопросу с позиций «просвещенного руководителя-хозяйственника». Практические шаги, которые упростят сотрудничество и взаимопонимание УК, органов местного самоуправления и советов МКД с фондом капитального ремонта общего имущества дома, рекомендовал руководитель Чулковской УК Олег Новоженов.
«Подрядчики, приглашенные на форум (руководство ООО «Авилан», ООО «Алиот Инвест») старались дать ответы на все обращенные к ним вопросы со стороны жителей, но, как выяснилось, у них много и своих замечаний к техническому заданию, которое они получают вовсе не от жителей: неточности в видах работ, в их количестве, в площадях и прочее, включая финансовые вопросы», — уточняется в сообщении.
Такие форумы, как «Управдом», это открытый разговор жителей с теми, от кого зависит их домашняя жизнь, то есть домашнее благополучие: чистый подвал, хорошие окна в подъезде, свет, двери, которые правильно закрываются и держат тепло зимой, и прочее. Но все это должны обеспечить профессиональным подходом к делу те, кто отвечает за свой участок в той самой длинной цепочке, которая начинается с жителя МКД.
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