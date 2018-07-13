В доме отравившегося в Эймсбери британца нашли бутылку со следами «Новичка»

Бутылка была изъята еще 11 июля, после чего ее отправили на исследование в химическую военную лабораторию в Портон-Дауне. Анализы подтвердили худшие опасения — в этой емкости и хранился «Новичок», которым отравились Роули и Стерджес. Теперь следователи намерены выяснить, был ли этот «Новичок» полностью идентичен тому, которым в марте были отравлены Скрипали, сообщает

официальный сайт

Скотланд-Ярда.

Также выясняется, при каких обстоятельствах бутылка с «дьявольским» веществом, разработанным советскими учеными, попала в дом Роули, и сколько времени она там пролежала.

Хотя источник заражения найден, полиция сохраняет все меры предосторожности и не снимает оцепление в подозрительных местах, которые посещали Роули и Стерджес. Не исключается, что могут быть и другие источники заражения.

В расследовании принимают участие около 100 следователей контртеррористического подразделения полиции, а также их коллеги из полиции графства Уилтшир. Кроме того, как объявил МИД Великобритании, на следующей неделе в страну прибудут независимые эксперты из Организации по запрету химического оружия ( ОЗХО ), которые окажут помощь в расследовании.

Также планируется отправить выявленные образцы «Новичка» в «очень уважаемые международные лаборатории», список которых подготовят эксперты ОЗХО, передает

Следователи продолжают под наблюдением врачей допросы Роули, чтобы выяснить обстоятельства отравления.

В полиции успокаивают, что риск новых отравлений в Солсбери и Эймсбери минимален. Однако власти советуют гражданам соблюдать осторожность: не подбирать подозрительные предметы (например, шприцы, иголки, косметические средства и прочие изделия из металла, пластика или стекла).

"Если не вы это бросили, то не надо это подбирать", — предупреждают в Скотланд-Ярде.

Напомним, 30 июня в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии Чарльз Роули и Дон Стерджес . Установлено, что они отравились ядом семейства «Новичок». Стерджес скончалась 8 июля в больнице, а Роули пошел на поправку и 10 июля пришел в сознание.

Следователи сразу связали произошедшее с мартовскими событиями в расположенном неподалеку городе Солсбери. Там аналогичным веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Им удалось выжить.

Лондон возложил ответственность за это отравление на Москву , но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

После отравления еще двух человек в Эймсбери следователи предположили, что в обоих случаях использовался яд из одной партии. Возможно, в руки Роули и Стерджес попал контейнер с отравой, который преступники использовали для покушения на Скрипалей.

В посольстве РФ заинтересовались составом обнаруженного «Новичка»

Посольство РФ в Лондоне потребовало от британских властей раскрыть информацию о веществе, найденном в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери британца. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря диппредставительства, которое цитирует ТАСС

"Хотелось бы получить от британской стороны сведения о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с таинственными отравлениями, которые происходят недалеко от секретной военной химической лаборатории Портон-Даун", — сказал представитель посольства.

Он отметил, что ранее российские дипломаты «уже требовали от британской стороны раскрыть информацию» о ведущихся на секретной базе Портон-Даун исследованиях и «имеющемся производстве боевых отравляющих веществ».

"Пока британские власти нам ничего не ответили, но этот случай наводит на мысль о том, что вполне возможно речь может идти о какой-то утечке из этой лаборатории. Этого исключать нельзя. В любом случае, пора снять завесу секретности в отношении всех ведущихся расследований", — добавил представитель посольства.

Он посетовал на то, что Россия, «к сожалению, не имеет доступа к какой-либо официальной информации относительно отравления Сергея и Юлии Скрипаль и других подозрительных случаях в Великобритании», так как британцы отказываются от какого-либо сотрудничества с Москвой на этот счет.

"Мы не можем проверить никакие заявления британской стороны. Что же касается этого случая, то нам приходится полагаться только на публичные заявления британцев", — добавили в посольстве.