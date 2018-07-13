Парикмахер Т. Кравцова одержала победу в конкурсе «Московские мастера-2018»

Парикмахер Татьяна Кравцова из Центрального административного округа одержала победу в городском конкурсе «Московские мастера-2018». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель руководителя департамента торговли и услуг столицы Александр Иванов.

«Мы проводим этот конкурс для повышения престижа профессии. Жители города сами нам предложили тему конкурса — облик современной москвички. Нам хочется, чтобы мастера были очень креативными и создавали современные образы. Парикмахер Т. Кравцова из Центрального округа заняла первое место в городском конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера-2018». Второе место заняла мастер из Зеленоградского административного округа Маргарита Лосинец, а третье члены жюри присудили Татьяне Фоминой из Северного округа», — сказал А. Иванов.

Он добавил, что на сегодняшний день в индустрии красоты Москвы трудятся более 44 тыс. мастеров.

«Сегодня на территории Москвы работает почти 6,5 тыс. парикмахерских и салонов красоты, в них трудятся около 44 тыс. мастеров. Оборот за 2017 г. у этой индустрии составил 6,5 млрд руб.», — добавил А. Иванов.

Конкурс проводится департаментом торговли и услуг Москвы совместно с префектурами административных округов Москвы, ОО «Профсоюз муниципальных работников Москвы», НО «Союз парикмахеров и косметологов России», НО «Союз парикмахеров и косметологов Москвы». Ранее, по итогам опроса москвичей на тему: «Профессия в сфере бытовых услуг для конкурса „Московские мастера“ в 2018 году», проведенного на портале «Активный гражданин» в 2017 г., большинством голосов (около 30% голосов) выбрана профессия «парикмахер». Учитывая мнение москвичей, на заседании Московской трехсторонней комиссии принято решение о включении профессии «парикмахер» в основную группу перечня профессий городского конкурса с призовым фондом: I место — 300 тыс. руб., II место — 200 тыс. руб., III место — 150 тыс. руб.

Профессионализм и качество работы продемонстрировали 11 мастеров-парикмахеров, работающих в салонах-парикмахерских Москвы. Конкурс состоял из трех этапов: представление конкурсантом темы «Я и моя профессия», тестирование по специальности и практическое задание — создание образа по теме: «Модный образ москвички». Награждение победителей финального этапа конкурса пройдет в День города.