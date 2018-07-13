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В мэрии рассказали, как женщинам спастись от домашнего насилия
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В мэрии рассказали, как женщинам спастись от домашнего насилия 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
В России возросло число преступлений, сопряженных с насильственными действиями.
По данным Росстата, число преступлений, сопряженных с насильственными действиями, с 2012 по 2016 годы увеличилось почти на 50%, и большая часть потерпевших — женщины.
По информации УМВД России по Петрозаводску, число лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, также увеличивается, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Карелии.
Среди пострадавших — женщины разных слоев населения. В России действуют около 150 кризисных центров, задача которых оказать помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставить психологическое, юридическое, при необходимости социально-бытовое сопровождение.
В Петрозаводске отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, является структурным подразделением МУ СО Комплексный центр социального обслуживания «Истоки». С женщинами, в том числе с детьми, работают специалисты — психолог, юрисконсульт, специалист по социальной работе, в случае необходимости работники правоохранительных органов и медицинских организаций.
Учреждение предоставляет возможность временного пребывания в отделении, где все услуги бесплатные. Обратившимся за помощью специалисты гарантируют полную конфиденциальность и безопасность. Круглосуточный телефон для связи 77-30-52.
По материалам: ptzgovorit.ru
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