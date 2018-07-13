Россиянин избил в самолете польского дипломата

Полиция Московской области возбудила административное дело в отношении авиадебошира, который напал на борту лайнера на иностранца. Избитым пассажиром оказался дипломат из Польши , сообщает

со ссылкой на источник в медицинской службе аэропорта Шереметьево

Инцидент произошел в среду во время перелета из Иркутска Москву . «После прилета из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат», — рассказал собеседник агентства.

Как пояснили в МИД Польши, дипломат летел из служебной командировки. Его обидчика в ведомстве охарактеризовали как «вероятно, очень неуравновешенного психически».

По словам источника в медслужбе, во время полета один из пассажиров — россиянин вел себя буйно на борту лайнера. «Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары», — сказал источник.

После посадки на борт самолета поднялись медики и полицейские, которые задержали хулигана. В отношении агрессивного россиянина был составлен протокол. Затем материалы об административном правонарушении были отправлены в Химкинский городской суд.

Согласно информации источника, конфликт произошел на бытовой почве. «По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом», — пояснил собеседник агентства.

После медицинского обследования пострадавший дипломат вернулся в Польшу, сообщил представитель МИД Польши Артур Ломпарт. Польское посольство намерено потребовать от российских властей выяснений обстоятельств происшествия и привлечения виновного к ответственности, передает

Добавим, в пятницу стало известно о результатах рассмотрения аналогичного дела в Химкинском горсуде. Авиадебошир из Сочи , напавший на бортпроводницу,

получил 1 год лишения свободы условно.

Установлено, что 39-летний уроженец города Сочи 8 октября 2017 года, будучи пассажиром рейса «Москва — Нью-Йорк авиакомпании «Аэрофлот» , в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес экипажа воздушного судна и пассажиров, на замечания не реагировал и ударил кулаком в лицо стюардессу.

Ранее источники близкие к «Аэрофлоту» сообщили, что дебоширом оказался глава проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев , летевший бизнес-классом.

Он в ходе полета стал навязчиво приставать с претензиями к другим пассажирам, оскорблять членов экипажа. Ему сделали устное и письменное предупреждение. Черекаев не унимался, а во время перемещения по салону упал на пассажирку бизнес-класса с детьми и спровоцировал драку с другим пассажиром.

После этого он ненадолго успокоился и ушел в туалет. Когда он оттуда вышел, бортпроводница предложила ему помощь в сопровождении до места. В ответ мужчина ударил ее в лицо. После этого члены экипажа и пассажиры скрутили дебошира и связали его ремнями безопасности.