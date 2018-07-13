20 объектов муниципальных дорог Раменского района отремонтировали за полгода

В Раменском районе Подмосковья за полгода отремонтировали 20 дорожных объектов муниципальной сети из 95, на региональных дорогах в муниципалитете отремонтировали 14 объектов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Состояние дорог воспринимается жителями как часть благоустройства и комфортной среды. Поэтому содержанию, ремонту и строительству дорог — федеральных, региональных и муниципальных — уделяется, особенно в последние годы, большое внимание.

«В Раменском районе муниципальная сеть дорог имеет протяженность более 65 километров и включает 95 объектов. В 2018 году все объекты вошли в план ремонта. За 6 месяцев текущего года выполнен ремонт 20-ти объектов; на 22-х ремонтные работы продолжаются. В плане значатся 19 автодорог, которые набрали наибольшее количество голосов при голосовании на портале «Добродел», — говорится в сообщении.

На девяти объектах будет выполнен ремонт, на 10-ти пройдут работы в рамках текущего содержания. К настоящему моменту в районе завершен ямочный ремонт на площади 21,051 тысячи квадратных метров, эта работа также характеризует работу по содержанию объектов муниципальной сети дорог.

Региональные дороги, расположенные на территории Раменского района, включают 26 объектов, из которых 14 в настоящее время отремонтированы и три находятся в ремонте.

«Для пассажиров неотъемлемая часть дороги — это транспорт: удобное движение (расписание, маршрут) общественного транспорта и целесообразное расположение остановочных пунктов. Сегодня в районе 70% от общего количества рейсов Раменское ПАТП выполняет с предоставлением льгот определенным категориям пассажиров; регулярность выполнения рейсов на городских маршрутах — 97,5%, по району — 98%, что выше планового показателя», — добавляется в сообщении.

За 6 месяцев 2018 года выполнение муниципальных контрактов составляет 50% (18,1 миллиона рублей); объем предоставляемых услуг транспортом с регулируемым тарифом определен на основании пробега автобусов по маршрутам и составляет 3,3 миллиона километров.

На координационном совете в докладе начальника управления инвестиций, транспорта и связи, временно исполняющего обязанности замглавы администрации Раменского района Андрея Скибо наряду с данными по транспортному обслуживанию пассажиров было отмечено, что управление учитывает потребности жителей не только в удобных для них схемах маршрутов, но и в удобном (если это не противоречит установленным нормативам) расположении остановочных пунктов.

«В частности, «изменена схема маршрута №14К „Сосновый Бор“ — платформа „Фабричная“, чтобы жители без пересадки могли доехать до микрорайона Холодово, гимназии №2, ДС „Борисоглебский“. Конечная остановка маршрута №17К перенесена к Восточной котельной и магазину „Сплав“. Это сделано по неоднократным просьбам жителей улицы Молодежная и микрорайона Гостица». Перечислены и другие маршруты с регулируемыми тарифами. В городе это №4 и №9: их изменение пройдет в соответствии с планом и обеспечит доступность поликлиники на улице Крымской; решается вопрос транспортного обслуживания школы №26 в городском поселении Ильинский и прочее», — уточняется в сообщении.

Глава района Андрей Кулаков отметил, что необходимо непосредственно на месте рассмотреть варианты, которые решат проблему для школы №26 в поселке Ильинский (с учетом нормативов, соблюдения правил безопасности дорожного движения). Обратиться к варианту расширения дороги (по установленным требованиям — ширина должна быть 6 метров), рассмотреть вариант с односторонним движением до школы или улицы Московской.

Кроме того, глава района обратил внимание докладчика как ответственного лица на проработку транспортных маршрутов, которые связывают город с дальними сельскими поселениями и поселения района друг с другом, проанализировать, как люди добираются до СНТ в дачный сезон. Например, оторваны от города сельское поселение Софьино, поселок Никоново, где (округляя) 100 домов, 500 жителей и 12 школьников. Подъезды к СНТ «Дружба», «Дружба-2», «Вираж» и прочие.

«Нам нужно создавать инфраструктуру. Если дороги муниципальные, сделать программу, изучив ситуацию по конкретным населённым пунктам: численность жителей, сколько летом отдыхающих и прочее. Сложность в том, что некоторые вопросы не в нашей компетенции, но и над этим надо работать, выходя с вопросами на другой уровень. Есть вопросы по востребованным населением остановочным пунктам (переносу, дополнительной установки), по их освещенности», — отметил Кулаков.

Он привел в пример поворот на «Рамфуд», ЖК «Кузнецовское подворье», СНТ «Отдых», деревню Толмачево , в городе — улицу Перелета и проблемное место (большой дорожный интервал без остановки) в центре — улицу Михалевича до школы №8, улицу Свободы, Северное шоссе.

«Хотя тут, пока не сделаем реконструкцию, вопрос с транспортом рассматривать невозможно. Но все равно нужно начинать с проекта. По Егорьевскому шоссе необходимо работать в контакте с областными структурами», — расширил тему конкретными примерами глава района, завершив разговор поручением профильным управлениям администрации — подготовить предложения.

По словам Кулакова, болевые точки нужно снимать.

Рассмотрение данного вопроса вылилось в диалог с участниками координационного совета. В частности, предложение по совершенствованию дорожного движения и сохранению безопасности на дорогах и для пешеходов, и для водителей высказал заместитель главы администрации Олег Раевский

Вопрос повестки дня по транспортному обслуживанию населения оказался не только актуальным, но очень своевременно включенным в повестку дня.

«Реализация и корректировка плана развития пассажирской автотранспортной сети — одно из условий дальнейшего повышения качества жизни населения района», — заметил Скибо, докладывавший данный вопрос повестки дня.

Глава района заключил обсуждение итоговой фразой о том, что в целом в районе и городе транспортные услуги, предоставляемые населению, находятся на современном уровне и развиваются с учетом поставленных плановых задач и предложений, с которыми обращаются жители.