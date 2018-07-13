Ещё
Следователи проверят информацию о высаженном из самолета курильщике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи проверят информацию о высаженном из самолета курильщике 

360tv.ru 4 часа назад
Следователи проверят информацию о пассажире, курившем на борту самолета, следовавшего рейсом «Махачкала — Санкт‐Петербург». Об этом сообщила пресс‐служба московского СУ на транспорте СК РФ.
После появившейся в СМИ информации о курении на борту воздушного судна, следователи решили проверить доследственную проверку.
«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что самолет авиакомпании сел в столичном аэропорту «Внуково» из‐за курильщика на борту. Журналисты отследили данные портала Flightradar24 и выяснили, что борт вылетел из Махачкалы в 11:05. Он должен был приземлиться в 14:18 в петербургском аэропорту «Пулково». Однако в 13:27 самолет экстренно приземлился в Москве.
360tv.ru: последние новости
Мавроди ожил и спел «Гражданскую оборону» НЛО поджег степь Казахстана Экс‐телохранителя Бен Ладена депортировали из Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу85
Найден источник «Новичка» в Великобритании255
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты195
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение