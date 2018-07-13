Следователи проверят информацию о высаженном из самолета курильщике 

Следователи проверят информацию о пассажире, курившем на борту самолета, следовавшего рейсом «Махачкала — Санкт‐Петербург». Об этом сообщила пресс‐служба московского СУ на транспорте СК РФ.
После появившейся в СМИ информации о курении на борту воздушного судна, следователи решили проверить доследственную проверку.
«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что самолет авиакомпании сел в столичном аэропорту «Внуково» из‐за курильщика на борту. Журналисты отследили данные портала Flightradar24 и выяснили, что борт вылетел из Махачкалы в 11:05. Он должен был приземлиться в 14:18 в петербургском аэропорту «Пулково». Однако в 13:27 самолет экстренно приземлился в Москве.