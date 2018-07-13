Следователи проверят информацию о высаженном из самолета курильщике

Следователи проверят информацию о пассажире, курившем на борту самолета, следовавшего рейсом « Махачкала — Санкт‐Петербург». Об этом сообщила пресс‐служба московского СУ на транспорте СК РФ.

После появившейся в СМИ информации о курении на борту воздушного судна, следователи решили проверить доследственную проверку.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.