Почитание икон: почему это не идолопоклонничество

Апологеты христианства часто указывают на несоответствие теории и практики, яркий пример — почитание икон православными верующими. Ведь во второй заповеди, данной Моисею, написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой», но во всех храмах есть иконы и верующие молятся перед ними. Потому что почитание икон это не идолопоклонничество.

В ранней истории христианства вопрос об иконопоклонении был острым: в Византии в VII-IX веках существовало массовое иконоборческое движение, которое завершилось в 842 году.

Иконоборчество

К IV веку н.э. иконы повсеместно присутствовали во внутреннем убранстве храмов, многие Отцы Церкви одобряли эту практику, однако не все благодушно относились к почитанию икон: Евсевий Кесарийский, отец церковной истории, утверждал, что божественная природа неизображаема.

Движение иконоборцев укрепилось к VI веку благодаря влиянию монофизитов (суть учения — о природе Иисуса Христа , монофизитство отрицало его человеческую природу, а учитывало только божественную).

Дальнейшее развитие иконоборчество получило после возникновения ислама, в котором запрет на изображение Аллаха — один из основных элементов вероучения. Обоснования иконоборчества основывались на Ветхозаветной заповеди: «Не сделай себе кумира» и на суеверном поклонении иконам, как языческим фетишам — иконы для многих верующих являлись отдельными от христианского вероучения магическими предметами.

Богословы, стоявшие на противоположных позициях, утверждали, что икона — это лишь подобие изображенного, своеобразный символ, позволяющий верующим воспринять божественное. По их мысли, икона выступает как окно в Царство Небесное, как связь земного и божественного.

II Никейский Cобор

Однако, иконоборцы получали поддержку со стороны императоров: Льв Исавр хотел устранить препятствия к мирному соседству с мусульманами и полагал, что упразднение почитания икон ему поможет в дипламатическом смысле, эта тенденция сохранилась при его сыне и внуке.

Тогда были засвидетельствованы гонения на иконопочитателей и массовое уничтожение икон, а 754 году, 348 епископов, объявив себя 7 Вселенским Собором, отлучили от церкви всех почитателей. Негативное отношение императора было связано и с конкуренцией за лидерство светской и церковной власти, а через отнятие утвари у приходов и её присвоения, действующая власть обогощалась.

Конец трениям и разногласиям положил Собор в Никее 787 года. Отметим, что были попытки сорвать мероприятие, которое планировалось изначально провести в столице — проходили митинги иконоборцев. Императрица Ирина не перенесла Собор, но во время его открытия в храм ворвались вооруженные солдаты — сторонники иконоборчества.

В итоге начало было сорвано, святым отцам не оставалось ничего, кроме как разойтись. Собор был перенесен в Никею — в нем участвовали в первую очередь епископы Восточной церкви, а так же представители от Западной церкви.

По итогам Никейского Собора, 308 легатов утвердили догмат об иконопочитании, суть которого заключается в том, что чествование икон относится не к рисунку и материалу, а к изображённому лицу, поэтому поклонение им не имеет характера идолопоклонства. Сильнейшим аргументом против иконоборцев было то, что помимо заповедей, Господь дал Моисею план устройства Храма, где указывается об изображении херувимов на завесе перед Святая Святых.

Многим итоги Собора показались спорными — король франкского государства, будущий Карл Великий , нашел ошибки в содержательной части Собора и отослал список папе Римскому. Иконоборцв тоже были недовольны итогами: они утвержали, что результаты были подтасованы, а участники Собора ссылались на труды еретиков.

Почему икона не идол?

Критика поклонения иконам распространена и по сей день: в первую очередь христианами-протестантами, которые видят в этом элементы языческих верований и идолопоклонство. Однако икона не идол.

Первое отличие иконы от идола: она не является сама по себе объектом веры — это символ первообраза, на котором изображены святые, ангелы, великомученики или Спаситель. Это не языческое обожествление сил природы — поклонение камням, рощам и «местам силы», молящийся обращается не к расписанной доске, а изображенному конкретному святому.

В разных православных традициях отличается отношение к иконам, и если какого-то верующего смущает молиться перед ними, то в церкви нет обязательного правила делать это только таким образом, в православии существует и молитва без иконы.