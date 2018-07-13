Представители форекс-рынка рассказали о росте масштабов нелегального бизнеса

Усилия регулятора по защите граждан от мошенников на рынке Forex пока не увенчались успехом. Несмотря на то, что закон о регулировании этого рынка действует уже более двух лет, решить проблему не удалось ни с помощью лицензирования, ни с помощью ограничений на рекламу таких услуг, рассказал глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров.

По его словам, сейчас рынок столкнулся с ростом числа нелегальных компаний, предлагающих гражданам зарабатывать, спекулируя валютой. «Им обещают гарантированный доход, рассказывают, что можно буквально за месяц заработать на новый автомобиль, обещают научить», — поделился он. При этом у таких компаний, как правило, нет лицензии, а средний срок их жизни составляет шесть — девять месяцев. Зачастую мошенники действуют под прикрытием учебных центров, предлагая обучить основам торговли на валютном рынке, однако это также приводит к тому, что граждане теряют свои деньги, рассказал Машаров. Больше всего подобных компаний появляется в южных регионах — на Кубани и в Северной Осетии

Несмотря на то, что ЦБ постоянно прикрывает подобные сайты, их число, по словам представителей АФД, только растет. По факту сейчас только восемь компаний на форекс-рынке имеют такие лицензии. По данным АФД, в них обслуживается около 5 тыс. граждан (около 3,5 тыс. — в компании «ВТБ Форекс»), но это капля в море. Основная часть россиян, инвестирующих в Forex (по различным оценкам, около 45—500 тыс. человек), имеют счета в офшорных компаниях или компаниях без лицензий. По российскому законодательству рекламировать финансовые услуги в стране могут только компании, получившие лицензию ЦБ. «Мы выявили более 200 форекс-компаний, нарушающих данную норму законодательства и привлекающих инвестиции россиян в офшорные юрисдикции. АФД регулярно направляет в Федеральную антимонопольную службу заявления о нарушении законодательства о рекламе», — уточнил он.

Новость

Как сообщил Машаров, с помощью ФАС удалось ограничить рекламу нелегальных форекс-дилеров в поисковой системе «Яндекс» , а вот с Google у российских антимонопольщиков возникли проблемы. Впрочем, мошенники научились обходить и этот барьер: договор с поисковой системой заключается не напрямую, а через физлицо. ФАС в этом случае бессильна, поясняет Машаров.

Помимо нелегальных дилеров на форекс-рынке расцвели и сопутствующие бизнесы: например, компании, предлагающие услуги возврата денег («чарджбэк»). Клиентам, потерявшим деньги в форекс-компаниях, звонят и предлагают за плату (обычно 15—30% от объема инвестиций) вернуть вложенные средства. Часто мошенники просят внести предоплату. «Понятно, что потом ни инвестиций, ни этих денег человек уже не увидит. Такие чарджбэк-компании часто действуют в связке с нелегальными форекс-дилерами», — говорят в АФД. По оценкам ассоциации, только в первом полугодии убытки россиян от недобросовестных форекс-дилеров составили порядка 150 млн рублей.

Представители форекс-рынка констатируют, что, к сожалению, быть нелегалом сейчас выгоднее, чем получать лицензию ЦБ. Именно поэтому многие компании, привлекающие средства россиян, предоставляют услуги через свои офшорные структуры. Иметь российскую лицензию и хлопотно, и небезопасно. Ведь по законодательству компания, получившая лицензию форекс-дилера, должна вступить в профильную саморегулируемую организацию, а также внести средства в специальный компенсационный фонд. Он нужен на случай банкротства одного из участников. В фонде АФД сейчас 16 млн рублей, а этого, как признает Евгений Машаров, явно недостаточно, чтобы расплатиться по обязательствам форекс-дилера. В этом случае компаниям придется платить из собственного кармана, поскольку в случае нехватки денег в фонде они несут солидарную ответственность за коллег.

Продуктовый виджет