Фестиваль мужских ремесел «Гвоздь» привлек на остров Кижи мастеров из России

ТАСС , 13 июля. Фестиваль мужских ремесел «Гвоздь» открылся на острове Кижи в Карелии . В нем приняли участие ремесленники со всей России , наибольшее представительство среди кузнецов, сообщили в музее-заповеднике «Кижи».

"С 13 по 15 июля на острове Кижи проходит фестиваль мужских ремесел, на который собрались известные мастера-ремесленники… В гости к кижскому кузнецу Сергею Танане приехала целая команда блестящих специалистов: петрозаводские мастера Илья Аммалайнен и Андрей Щербина, сортавальский Сергей Дружинин , кузнецы из Москвы Вячеслав Яковенко и Александр Крылов . Под их чутким руководством посетители фестиваля смогут своими руками выковать один из негласных символов острова Кижи — гвоздь", — указано в официальном сообщении пресс-службы музея-заповедника.

Традиционные мужские ремесла на фестивале также представлены вязанием корзин из лозы, его покажет мастер Александр Елькин из Кондопоги. Опытом изготовления посуды из капа и корня деревьев поделится мастер Алексей Дариев из города Сегежа , гончарным ремеслом — Роман Леонтьев из Олонца , художественной резьбой по дереву — ремесленник Игорь Кагачев из поселка Чална.

Кроме того, в фестивале принимают участие мастера— демонстраторы музея «Кижи»: Евгений Борисов покажет процесс изготовления разнообразной кухонной утвари из дерева, мастер-лодочник Алексей Рыбаков из Москвы откроет всем желающим секреты шитья традиционной лодки-кижанки еловым корнем. Специалист службы по учету и хранению недвижимых памятников Ян Тетерник продемонстрирует изготовление лемеха — деревянной черепицы, которой покрывали главки часовен и церквей.

Особой изюминкой фестиваля станет кулинарная площадка «Кижский смак», работать на которой будут исключительно мужчины. Кроме того, все три дня фестиваля для гостей острова будет работать ярмарка-продажа кузнечных изделий и сувениров. Все желающие смогут принять участие в фотосессии в традиционных костюмах и продегустировать местный кижский чай.