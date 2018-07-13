Лидеры России — лидерам вузов

Совете Федерации состоялась встреча победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» с преподавателями, лучшими студентами, магистрами и аспирантами российских вузов.

Эта встреча была задумана для передачи студентам, магистрам личного опыта строительства успешной карьеры от победителей крупнейшего в мире кадрового управленческого конкурса. Как победить в подобном конкурсе? Какими качествам надо обладать и как себя вести, чтобы войти в кадровый резерв? Работают ли социальные лифты в современной России ? Все эти волнующие молодёжь, и особенно выпускников, вопросы обсуждались открыто, откровенно и порой неформально.

Во встрече приняли участие лидеры, получившие в результате победы в конкурсе назначения в государственные структуры: замминистра энергетики РФ Павел Сорокин , помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова, руководитель программно-идеологического департамента политического управления ЦИК «Единой России» Ильнар Гирфанов, руководитель департамента коммуникаций Сбербанка Кирилл Бабаев . Переход на новую работу стал для многих победителей поистине революционным событием в карьере. Как отметил Павел Сорокин, переход на госслужбу не был изначально целью для большинства участников, но настоящий лидер не может устоять перед открывающейся возможностью сделать нашу страну лучше. Финалист конкурса Михаил Ан на момент участия в конкурсе уже работал министром экономики Московской области , и для него выход в финал конкурса стал своеобразным личным тестом. Сама концепция конкурса подразумевает, что именно с тестирования своих возможностей и начинается истинное саморазвитие, карьерный рост.

На встрече также обсудили методики оценки управленцев, критерии отбора лучших, перспективы подобных кадровых конкурсов, что было особенно интересно преподавателям. Студенты получили практические рекомендации непосредственно от тех, кто оказался в «золотой сотне» кадрового резерва страны и прошёл отбор среди более чем двухсот тысяч участников. Для выпускников, которые буквально две недели назад получили дипломы, подобные советы особенно актуальны.

Отдельно была отмечена важность нравственных качеств управленца. В качестве символа морального лидерства победители конкурса «Лидеры России» получили памятную книгу «Мораль XXI века» чилийского философа Дарио Саласа Соммэра, кавалера российского ордена Дружбы и почетного члена Союза писателей России.