Первый в мире компьютер: Антикитерский механизм

На картинке внизу вы видите механическое устройство, поднятое с античного римского корабля, потерпевшего крушение приблизительно во 2 веке до н.э. Устройство получило название Антикитерский механизм, и оно является самым сложным механизмом древнего мира, дошедшим до наших дней.

Антикитерский механизм и другие сокровища затонувшего корабля обнаружили случайно в 1900 году, когда команда ныряльщиков за морскими губками, завершившая летний сезон сбора, возвращалась на остров Сими, но из-за шторма их корабль сбился с пути и выплыл к небольшому острову.

За долгую историю существования острова он сменил много имен. Древние греки называли его Эгилия, местные жители со временем превратили это название в Сиджильо, а ходившие там моряки прозвали этот остров Чериготто. Сегодня он известен как Антикитера.

Остров небольшой, всего 3 километра в ширину, и находится он в 40 километрах южнее Китеры и как раза посередине пролива между мысом Малея и островом Крит.

Недалеко от острова собиратели губок и обнаружили останки затонувшего корабля, а также сотню древних артефактов, среди которых и был Антикитерский механизм. Но нашли его не сразу: изначально ныряльщики поднимали со дна легкие предметы — части мраморных и бронзовых статуй, и лишь спустя время на место крушения судна прибыли археологи.

Археологические работы начались в 1901 году под командованием капитана Димитриоса Контоса, который руководил ныряльщиками, и министра образования Афин Спиридона Стаиса.

Антикитерский механизм, как и многие другие находки, много месяцев лежал во дворе Национального археологического музея в Афинах, пока его случайно не заметили. Так как механизм долгое время находился в воде, а после, без нужной защиты лежал на открытом воздухе, внешние слои бронзы полностью разрушились.

Предмет находился в деревянном ящике, который со временем просто «впился» в бронзу, из-за чего когда-то целый механизм на момент обнаружения представлял из себя четыре рассыпающихся куска. При дальнейших реконструкциях ученые предположили, что полный размер механизма — 31,5×17×6 см.

Большую часть поверхности покрывал слой известняка — в основном карбонат кальция, возникший из-за морских обитателей, когда-то живших в этой конструкции. Первые исследования механизма начались еще в начале 20 века. Уже тогда археологам было понятно, что это прибор для точных измерений или вычислений.

В 1903 году Иоаннис Своронос, директор Национального нумизматического музея Афин совместно с Периклесом Редиадисом, профессором геодезии и гидрографии, расшифровали на механизме первые надписи, в частности греческий термин, относящийся к градуированной шкале. Тогда ученые предположили, что Антикитерский механизм — это особый вид астролябии.

Астролябия — это плоский диск, поверх которого крутится круглая пластина, представляя двухмерную картину вращения небес. Например, Солнце или звезды показаны на приборе в виде специальных схем. Еще через два года, в 1905 году, за изучение механизма взялся Константин Радос, который считал, что механизм слишком сложен для астролябии.

Он сравнил систему зубчатых передач Антикитерского механизма с часовым механизмом, и предположил, что это может быть частью механических часов с заводом.

Крупные исследования механизма начались только через 50 лет после его обнаружения, но у ученых 20 века еще не было технологий, которые смогли бы внести ясность в историю создания Антикитерского механизма.

В 1958 году за исследование механизма взялся Дерек де Солла Прайс, который систематизировал данные о механизме в статье «Древнегреческий компьютер», опубликованной в журнале «Scientific American», что помогло будущим исследователям.

Тогда же было сделано первое предположение о возрасте изделия. Прайс предполагал, что Антикитерский механизм был создан около 85-80 г. до н.э., однако радиоуглеродный анализ (1971) и эпиграфические исследования надписей отодвинули предполагаемое время его создания до 150-100 гг. до н.э.

Одной из самых масштабных работ по изучению и реконструкции механизма стал проект Antikythera Mechanism Research Project, стартовавший в 2005 году. В ходе проекта ученые выяснили, что прибор имел ручку, вращающуюся в обе стороны, которая, вероятнее всего, заводила крупные шестеренки.

На передней стороне механизма находился циферблат, но он показывал не минуты и секунды, а положение небесных объектов — Солнца, Луны и других планет. Но из-за того, что было найдено лишь 30 шестерен, а механизм мог состоять и из бóльших деталей, назначение «отсутствующих» частей до расшифровки надписей оставалось неизвестным. Пока ученые нашли только упоминание Марса, Юпитера, Сатурна и эллиптической орбиты Луны.

Так как поверхность механизма была покрыта толстым слоем коррозии, и различать надписи крайне сложно, ученые использовали не рентгеновский анализ, как это делалось в 90-е, а метод компьютерной томографии.

Он показал, что циферблат имел две концентрические шкалы, показывающие месяц и знаки зодиака, так что солнечная стрелка указывала дату и его положение в небе одновременно. На задней стороне механизма располагались еще два циферблата, использовавшихся как календарь.

Между циферблатами удалось обнаружить текст из 3400 символов, причем размер букв был около миллиметра, что затрудняло прочтение.

Надписи рассказывали об астрономических событиях, например, о появлении и заходе созвездий в разные даты в течение года, солнцестоянии или равноденствии. Данные помогли исследовать узнать место изготовления Антикитерского механизма — остров Родос , который как раз находится на широте 35 градусов. Это открытие исключило более ранние варианты с Египтом и севером Греции

Анализ надписей показал, что над механизмом работали два мастера, так как текст написан разными почерками. Расшифровав текст на задней стенке, ученые поняли, что в нем говорится о предстоящем затмении, причем указывается не только дата и время, но и цвет затмения, а также направление ветра, что по мнению ученых, определить было невозможно, и древние греки это предсказали.

Остальные данные механизма, в том числе календарь, носили исключительно астрономический характер. Исследование 2008 года, опубликованное в Nature, также показало, что механизм использовался и в социальных целях для расчета времени проведения спортивных игр, в том числе олимпийских и панэллинских.

Об этом свидетельствуют надписи вокруг солнечного креста, которые означают названия игр: истмийские, олимпийские, немейские и питийские.

Для чего и кого изготовили Антикитерский механизм — неясно. Одно из самых вероятных предположений заключается в том, что механизм мог быть учебным пособием, с помощью которого изучалась астрономия и её связь с окружающим миром.

Также инструмент мог использоваться для обучения космологической и философской картине мира. В любом случае ученые выжали максимум из тех деталей, которые удалось поднять с затонувшего корабля, и чтобы узнать о механизме дополнительные данные, нужно искать недостающие части, что будет сделать крайне сложно.