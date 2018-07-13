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Российский топ-менеджер устроил дебош, ударил стюардессу и избежал тюрьмы
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Российский топ-менеджер устроил дебош, ударил стюардессу и избежал тюрьмы 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Химкинский городской суд Московской области признал виновным в совершении хулиганских действий на воздушном транспорте и причинении побоев директора проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексея Черекаева. Об этом в пятницу, 13 июля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.
По данным следствия, 8 октября 2017 года летевший рейсом «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк пассажир бизнес-класса Черекаев грубо нарушил общественный порядок.
«Мужчина вел себя неадекватно с самого начала полета: он оскорблял членов экипажа, приставал к попутчикам и ругался матом. На замечания соседей и экипажа Черекаев не реагировал. А в какой-то момент он беспричинно ударил по лицу стюардессу», — рассказала Короткова.
По ее словам, в результате Черекаеву назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.
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