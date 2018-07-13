Российский топ-менеджер устроил дебош, ударил стюардессу и избежал тюрьмы

Москва — По данным следствия, 8 октября 2017 года летевший рейсом «Аэрофлота» Нью-Йорк пассажир бизнес-класса Черекаев грубо нарушил общественный порядок.

«Мужчина вел себя неадекватно с самого начала полета: он оскорблял членов экипажа, приставал к попутчикам и ругался матом. На замечания соседей и экипажа Черекаев не реагировал. А в какой-то момент он беспричинно ударил по лицу стюардессу», — рассказала Короткова.

По ее словам, в результате Черекаеву назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев.