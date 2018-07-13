Майнинг вопреки: почему добывать криптовалюты все еще выгодно

В понедельник, 9 июня, стало известно, что ЗАО «Русская холдинговая компания» (РХК) приобрело 50% акций ООО «Центр обработки данных» (также известного как New Mining Company), которое занимается поставками аппаратуры для майнинга криптовалют. По сути, компания купила российского дистрибьютора и одного из строителей промышленных ЦОДов.

Согласно отчету Ассоциации полупроводниковой промышленности (The Semiconductor Industry Association (SIA)), в августе 2017 года совокупная выручка производителей чипов достигла $35 млрд, что на 4% больше июльского результата, а показатель годовой давности превышает почти на 24%. При этом по законопроекту, который рассматривается в Госдуме , майнинг в России не будет считаться предпринимательской деятельностью, а криптовалюты не получат статус платежного средства и будут рассматриваться как цифровые активы.

Майнинг как он есть

Майнинг — это не просто добыча криптовалюты. Это организация инфраструктуры для поддержания безопасности реестра активов миллионов независимых пользователей. Майнеры всегда будут получать вознаграждение за то, что добавляют новые блоки, и за то, что верифицируют транзакции в них. К тому же, пользователи реестра могут повышать вознаграждение за приоритетную обработку именно их транзакций, мотивируя майнеров включать их транзакции в найденный блок как можно раньше при помощи комиссии.

По сути, майнеры заменяют собой привычных для традиционных систем хранения и обмена информацией офисных менеджеров и службу безопасности. Так происходит уже 9 лет, и криптовалюта — это просто «баллы», которые можно получить, внося свой вклад в организацию безопасности сети. Стоимость этих «баллов» вне системы, конечно, может меняться, однако «баллы» будут начисляться майнерам всегда — это правило, лежащее в основе системы.

Чем больше майнеров ищут новые блоки, тем сложнее искать каждый новый блок и тем безопаснее и устойчивее сеть. Более «древние» блоки к тому же безопаснее. Для того чтобы подделать один последний блок, нужно очень много вычислительных ресурсов, а для того чтобы подделать старый блок, придется подделывать все блоки, которые появились после него, так что сложность задачи взлома увеличивается пропорционально «возрасту» блока.

Халвинг

Вычислять каждый следующий блок становится сложнее — значит и награда за него достается все тяжелее или большей ценой. Так работает механизм сети. Но это одна сторона медали.

Вторая сторона — это халвинг, или сокращение вознаграждения за новый найденный блок в два раза каждые 4 года. Ранее это было 25 биткоинов, сейчас 12,5, а в середине 2020 года будет, ориентировочно, лишь 6,25 и т. д. В какой-то момент эта цифра уменьшится до 0,09766 и продолжит делиться дальше. Следовательно, чтобы такие «доли» мотивировали майнеров с учетом роста сложности сети, их ценность должна окупать как само оборудование, так и затраты на его запуск и обслуживание. Можно даже посчитать, как должен измениться курс для восстановления баланса. Именно поэтому сейчас такой спрос на индустриальное оборудование: все стараются окупить капитальные инвестиции, пока награда за блок составляет еще 12,5 биткоинов.

Факторы

Это, пожалуй, единственная индустрия, где спрос на твой товар зависит от совокупности огромного числа факторов. Ситуация как в триатлоне: чтобы быть первым, нужно преуспеть сразу во всем. Во-первых, в скорости работы чипа. Здесь все просто: чем быстрее чип перебирает хеши, тем быстрее вы получите награду от сети. Во-вторых, в энергоэффективности чипа. При этом сам чип должен производить вычисления, практически не потребляя электроэнергию. Есть мнение, что чем меньше технологический процесс, тем чип эффективнее. Однако, замеры 7nm чипов показывают, что по энергоэффективности они аналогичны 10nm или даже 14nm чипам других производителей, а по стоимости — значительно дороже.

Далее — отвод тепла. Если не решить эту задачу, невозможно будет организовывать большие ЦОДы, а большие производства необходимы для снижения операционных затрат. Лучше всего для отвода тепла работает двухфазная иммерсия: она в 4000 раз лучше, чем воздух, отводит тепло и занимает на 90% меньше площади.

Еще один ключевой фактор — стоимость. Оборудование должно стоить недорого, быть достаточно крупным, чтобы минимизировать расходы на сетевое оборудование и обслуживание, быть крайне простым в ремонте и обновляться при выходе новых поколений чипов (иметь возможность апгрейда).

И, конечно, софт. Необходимо максимально загрузить кремниевый чип задачами, проконтролировать их выполнение и донести результат в пул как можно быстрее. При этом сам пул также необходимо создать безопасным, эффективным и технологичным — для распределения огромного числа микрозадач среди вашего оборудования.

Длинные деньги

Когда у компании есть доступ к длинным деньгам, это позволяет ей участвовать в создании инфраструктурных проектов. Создание крупных центров для процессинга транзакций в публичной блокчейн-сети — по сути, то же самое, что строительство мостов, дорог, безопасных хранилищ. При этом в инфраструктуру входит не только специализированное оборудование для вычисления хешей, но и значительные инвестиции в электрическую инфраструктуру, системы безопасности, охлаждения и организации процессов по обслуживанию всего центра. Инвестируя в инфраструктуру, не стоит ждать окупаемости в течение нескольких месяцев, однако награда в виде биткоинов за такой проект достанется значительно дешевле, нежели покупка уже полученной кем-то награды с рынка. Вторым преимуществом такого подхода является значительная выгода при каждом обновлении поколений чипов. Крупному инвестору достаточно будет только заменить хеш-платы, сохранив и продолжая использовать всю ранее созданную инфраструктуру. Именно поэтому расходы и риски на длинном промежутке времени всегда меньше у создателей фабричных ЦОДов.

Безопасность как сервис

Биткоин — это лишь одно из приложений, пускай и самое коммерчески успешное, которое удалось реализовать с помощью программной технологии цепочки блоков. Но именно оно вызвало огромный интерес к практическому применению криптографии и побудило огромное количество команд и компаний в мире предлагать свои решения для сокращения расходов, сроков, рисков в огромном множестве бизнес-процессов. Реестры собственности, персональные данные, аукционы, голосования, поставка товаров, распределение финансирования — и в каждом проекте блокчейн биткоина может служить тем самым надежным «бункером» в мире, где можно сохранить контрольную сумму любой локальной (а значит, менее защищенной) базы данных, повысив таким образом ее защиту до максимально возможного уровня без миллиардных инвестиций в инфраструктуру.

Читайте также