Троснянских школьников не пускают на новое футбольное поле

Андрея Клычкова. Руководство школы в деревне Нижнее Муханово Троснянского района после 18:00 ограничивает доступ к футбольному полю, торжественно открытому в январе этого года при участии врио губернатора Орловской области

По словам собеседников издания «ОрелСпорт», такие действия ничем весомым не аргументируются. После 18:00 поле пустует. При этом журналисту пожаловались, что во времена тренировок футбольной команды на обычном поле с кочками результаты были не из лучших. Призовые места начали получать после того, как перебрались на базу в 20 километрах от населенного пункта на современную площадку. Теперь в шаговой доступности есть своя, но с нее выгоняют.

Отметим, площадь спортивного объекта — 989 квадратных метров. На его строительство было выделено бюджетных 3 млн рублей.

Орловцы откликнулись на публикацию, в комментариях в соцсетях указывают, что в Хомутово тоже школьный стадион закрыли и никого не пускают. Поле около школы № 34 в Орле заперто на замок. Аналогичные жалобы ранее были по новому стадиону в Ливнах и площадке в деревне Становое. Ключ от поля в последнем населенном пункте удалось добыть только у главы администрации Орловского района Юрия Парахина.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Орловских чиновников «устроило» кривое футбольное поле за 3 млн рублей