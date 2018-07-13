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Троснянских школьников не пускают на новое футбольное поле
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Троснянских школьников не пускают на новое футбольное поле 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Руководство школы в деревне Нижнее Муханово Троснянского района после 18:00 ограничивает доступ к футбольному полю, торжественно открытому в январе этого года при участии врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
По словам собеседников издания «ОрелСпорт», такие действия ничем весомым не аргументируются. После 18:00 поле пустует. При этом журналисту пожаловались, что во времена тренировок футбольной команды на обычном поле с кочками результаты были не из лучших. Призовые места начали получать после того, как перебрались на базу в 20 километрах от населенного пункта на современную площадку. Теперь в шаговой доступности есть своя, но с нее выгоняют.
Отметим, площадь спортивного объекта — 989 квадратных метров. На его строительство было выделено бюджетных 3 млн рублей.
Орловцы откликнулись на публикацию, в комментариях в соцсетях указывают, что в Хомутово тоже школьный стадион закрыли и никого не пускают. Поле около школы № 34 в Орле заперто на замок. Аналогичные жалобы ранее были по новому стадиону в Ливнах и площадке в деревне Становое. Ключ от поля в последнем населенном пункте удалось добыть только у главы администрации Орловского района Юрия Парахина.
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Сообщение Троснянских школьников не пускают на новое футбольное поле появились сначала на РИА 57.
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