Минниханов потребовал еженедельно отчитываться о безопасности на воде 

По словам начальника ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина, с начала года в республике утонули 52 человека, в том числе, погибли четыре ребенка. Статистику Хабибуллин привел в ходе совещания по вопросам безопасности на воде в кабмине РТ, состоявшемся при участии президента РТ Рустама Минниханова, которого представленные цифры не устроили. Он напомнил, на воде гибнут молодые люди, дети, трудоспособное население. Причин множество, в любом случае, это трагедия. «В результате случайности, или безалаберности, или употребления алкогольных напитков — причин может быть множество, — сказал президент РТ. -52 человека с начала года! Эти люди должны были жить». Вопрос обеспечения безопасности на воде, по словам Минниханова, будет подниматься еженедельно. Отчеты, в том числе, должны будут предоставить руководители районов республики и городов. Сейчас же президент, кроме всего прочего, предложил подумать о повышении безопасности следующего купального сезона. Напомним, с начала купального сезона в Татарстане утонули 43 человека.