В единственном селе на острове Беринга смогут не применять онлайн-кассы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 13 июл — РИА Новости . Принятие закона о расширении сфер деятельности, где необязательно применение контрольно-кассовой техники (ККТ), позволит коммерсантам Алеутского района на камчатском острове Беринга сохранить действующие торговые точки и будет способствовать открытию новых, поскольку применение онлайн касс там затруднительно из-за отсутствия быстрого интернета и суровых погодных условий, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Заксобрания региона.

Президент России 4 июля подписал федеральный закон о расширении сфер деятельности, в которых не требуется обязательное применение ККТ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ направлен на оптимизацию нового порядка применения ККТ, предполагающего передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме онлайн при осуществлении отдельных видов деятельности. Законом, в частности, предусматривается освобождение от использования ККТ в труднодоступных местностях.

Алеутский район — самый малочисленный в России — расположен на острове Беринга, расстояние до Петропавловска-Камчатского составляет 775 километров. Суровые погодно-климатические условия приводят к отсутствию регулярного авиасообщения с краевой столицей, поставка и завоз грузов обеспечивается водным путем, сроки поставки ограничены, отсутствует четко работающая сеть Интернет.

"После принятия закона организации и индивидуальные предприниматели в Алеутском районе получили право не применять онлайн-кассы при расчетах наличными деньгами при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт расчета. Это, в свою очередь, позволит исключить возможность закрытия действующих торговых точек на территории Алеутского района и будет способствовать открытию новых", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что одну из поправок в закон, которая отражала интересы жителей села Никольское на острове Беринга, предложили депутаты Законодательного собрания Камчатского края

"Суть нашей поправки заключается в отнесении административных центров районов, являющихся единственным населенным пунктом района, к отдаленным или труднодоступным местностям. На таких территориях торговые точки могут не применять контрольно-кассовую технику в онлайн-режиме при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем. В России всего один такой населенный пункт — село Никольское Алеутского района Камчатского края, которое одновременно является административным центром и единственным населенным пунктом Алеутского района", — пояснил РИА Новости заместитель председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства краевого парламента Владимир Агеев

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