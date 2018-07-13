Промышленность Ростовской области демонстрирует уверенный рост

Владимиром Крупиным. Индекс промышленного производства региона по обрабатывающим видам экономической деятельности за обозначенный период составил почти 133 процента к аналогичному периоду 2017 года. Эта информация была озвучена заместителем губернатора Ростовской области

Хороших результатов добился комбайновый завод «Ростсельмаш» , который в феврале 2018 года запустил серийное производство зерноуборочного комбайна TORUM 785. Это один из самых высокопроизводительных комбайнов среди роторных зерноуборочных машин, способный за один сезон убрать свыше 2 000 гектаров различных культур, обмолачивая более 45 тонн пшеницы в час, то есть свыше 360 тонн за восьмичасовую смену.

В марте этого года ТАНТК имени Г. М. Бериева передало МЧС России очередной серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС. Самолет-амфибия успешно прошел программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний и 1 апреля вылетел к месту своего постоянного базирования в Хабаровский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России. До конца года заказчику планируются к сдаче еще два самолета-амфибии Бе-200ЧС.

В июне 2018 года Новочеркасским электровозостроительным заводом изготовлен новый магистральный грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС5С переменного тока с асинхронным тяговым приводом. Локомотив создан в рамках программы импортозамещения. Ключевые компоненты электровоза заменены на российские. Производительность увеличена в полтора раза.

Донским минпромэнерго ведется мониторинг крупнейших инвестиционных проектов ведущих компаний промышленного и топливно-энергетического комплексов. Приоритетное внимание уделяется реализации проектов, включенных в «губернаторскую сотню». К настоящему времени уже 23 проекта введены в эксплуатацию, что позволило привлечь в область дополнительно 12,9 миллиарда рублей. Суммарная выработка электроэнергии за январь-май 2018 года составила 17 803 миллиард кВт.ч, суммарное потребление — 8 190 миллиардов кВт.ч, что выше показателей за аналогичный период 2017 года на 20 процентов и почти на 5 процентов соответственно.

Знаковым событием для энергетики региона стало начало в феврале 2018 года опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской атомной станции мощностью 1070 МВт. Электроэнергия, которая вырабатывается на станции, будет частично идти на нужды Ростовской области, частично — продаваться в общую федеральную энергосеть. Ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока позволит региону войти в топ-10 субъектов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в России

Завершены мероприятия по строительной части реконструкции газораспределительных станций «Гуково» и «Шахты-2». На этих объектах осуществлен технический пуск газа. В период с февраля по май 2018 года проведено техническое перевооружение четырех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Ростовской области, две из которых расположены в Ростове-на-Дону, одна в Аксае и одна — в Батайске

Кстати

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ, прошедшей в Екатеринбурге , губернатор Ростовской области Василий Голубев провел переговоры с директором Фонда развития промышленности РФ Романом Петруцей о поддержке донских промышленных предприятий. В результате, между Фондом развития промышленности РФ и НКО «Региональный фонд развития промышленности Ростовской области» было подписано соглашение, согласно которому промышленные предприятия региона получат возможность привлечь на реализацию проектов займы под один, три и пять процентов годовых сроком до 5 лет, на сумму — от 20 до 100 миллионов рублей. При этом доля федерального ФРП в займах будет составлять 70 процентов, а 30 процентов предоставит региональный фонд.