Ямальцы проголосуют за приоритетные направления «Сотрудничества»

Жителям Ямала предложат проголосовать за приоритетные направления «Сотрудничества». Опрос пройдет на портале «Живем на Севере» с 15 августа по 9 сентября в режиме онлайн.

Зарегистрированным пользователям предложат один вопрос и не менее восьми вариантов ответов. Из них участник выберет только те направления программы «Сотрудничество», которые считает для себя наиболее важными.

Для тех, кто не сможет воспользоваться порталом, предложат заполнить печатную анкету, сообщает пресс-служба губернатора Ямала. Сделать это можно будет 9 сентября на территориальных счетных участках в муниципалитетах.

Результаты голосования подытожат 13 сентября и опубликуют в СМИ. Соответствующие документы передадут ямальским депутатам в Тюменской областной Думе с рекомендацией учесть мнение жителей при распределении финансирования программы «Сотрудничество» на следующий год.

Напомним, предложение провести народное голосование поступило от жителей Приуральского района на встрече с врио губернатора Дмитрием Артюховым в Аксарке. Глава региона поддержал эту инициативу.