Би-би-си сообщила о сексуальном насилии воспитанников детдомов по России

Телекомпания Би-би-си опубликовала факты, свидетельствующие о насилии детей в российских детских домах.

Речь идет не только о нашумевшей скандале вокруг школы-интерната, расположенной в Челябинской области . Зимой этого года стало известно, что воспитатели интерната принуждали мальчиков вступать в сексуальные отношения с местными жителями.

Несколько матерей приемных детей случайно выяснили, что воспитательница регулярно водила мальчиков на озеро, где их встречал некий Серега со своим приятелем. После угощений конфетами мужчины вели ребят в камыши и насиловали.

Процветало насилие и центре семейного содержания № 8, расположенного в Петербурге

26-летний Александр, который воспитывался в этом детдоме, сейчас проходит в качестве главного свидетеля по уголовному делу против пятерых сотрудников и бывших выпускников этого центра.

Впервые своего насильника мужчина подошёл к Саше на школьной линейке в 2004 году. Он предложил 12-летнему познакомиться и заработать тысячу рублей.

Затем мужчина отвел ребенка в подвальное помещение детдома, заставил раздеться и изнасиловал.

«Сначала я плакал, но он мне пригрозил. Ну, молчи, никому не говори, а то тебе будет плохо. Я пошёл наверх в группу, как будто ничего не было. Ну, я испугался. Потом пошёл на эти деньги купил себе что-то покушать», — вспоминает Саша.

По этому делу проходят еще три человека, признанными потерпевшими.

СК считает, что с 2005 по 2010 несколько работников детлома и его бывшие выпускники систематически насиловали воспитанников центра.

Все они уже больше года находятся в СИЗО . Большинство вину отрицает. Признался в содеянном лишь Павел Прикащиков, но позже отказался от своих показаний.

Источник, близкий к следствию, сообщил, что насилие в этом детдоме процветало вплоть до сегодняшний дней. Директора центра обвинили в халатности, сейчас он ожидает суда. А центр семейного содержания и работающая при нем коррекционная школа № 565 до сих пор работают.

Несмотря на то, что заслуженный учитель Станислав Виноградов сидит в СИЗО по обвинению в тяжком преступлении, его снимок продолжает висеть на доске почета детдома.

Воспитанников он завлекал концертами: знакомые из шоу-бизнеса всегда давали ему бесплатные проходки.

Еще одним главным свидетелем в уголовном деле о сексуальном насилии в детском доме в Санкт-Петербурге проходит Яша Яблочник. Сейчас ему 27 лет и он не скрывает своего лица, общаясь с журналистами.

Его также изнасиловал мужчина, который надругался над его другом Сашей. Насильник действовал по-прежней схеме: сначала заводил его в бытовку, потом в туалет. Он не работал в центре, а приходил в гости.

Когда Яше исполнилось 16 лет, воспитательница нашла ему работу по объявлению в газете. Нужно было выступать в качестве модели перед фотографом.

«Фотограф тебя на фото снимает, ты там позируешь, постепенно раздеваешься, становишься голым, мастурбируешь», — говорит Яблочник.

Затем от фотографа поступило предложение вступить в сексуальную связь. Мальчик получал от 1000 до 1500 тысячи рублей

«Гораздо больше, чем 40 рублей в месяц, выделяемые государством на карманные расходы. На эти деньги он покупал себе чипсы, лимонад, сигареты и новую одежду… Я тогда не испытывал никакого позора. Может быть из-за того, что был такой возраст — 13 лет, и я не понимал, что делаю», — признается Яша.

Этого фотографа арестовали в 2017 году в Астрахани . Сейчас ему 55 лет.

Уголовное дело против него выведено в отдельное производство.

И Яша, и Саша пытались покончить с собой после сексуального насилия. Их даже несколько раз отправляли в психиатрическую больницу.

«В абсолютном большинстве детских домов процветает педофилия или сексуальное насилие старших по отношению к младшим воспитанникам», — признался источник, близкий к следствию.