На выборах губернатора будут организованы временные избирательные участки

Впервые практика организации временных участков использовалась в марте, на выборах президента страны. Тогда в проекте приняли участие НК НПЗ, ННК , а также завод «АвтоВАЗ»

"К участкам на предприятиях с непрерывным циклом работы было приковано наше особое внимание. Для членов УИК провели дополнительное обучение, чтобы не допустить никаких нарушений, — говорит председатель ТИК Новокуйбышевска Ольга Бояринцева. — Члены комиссии внимательно следили, чтобы к этим участкам не были прикреплены работники других предприятий и сторонние лица. В итоге все прошло довольно успешно. Работники благодарили нас за то, что смогли воспользоваться своим законным правом".

Первой точкой визита стала Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Участок здесь был организован прямо в холле административного корпуса. Заявки на голосование подали 645 человек, из которых проголосовало 99,2%.

"Это люди, рабочий график которых не позволяет добраться даже до ближайшего участка. Они воспользовались институтом «мобильный избиратель» и проголосовали по месту нахождения", — рассказала руководитель администрации гендиректора Юлия Меркулова . По ее словам, на участке присутствовали наблюдатели от различных кандидатов и политических партий.

На НПЗ для УИК выделили кабинет напротив столовой. «На выборах президента на нашем участке проголосовало 438 сотрудников. Это 97,2% от людей, подавших заявки. На выборах губернатора число голосующих будет меньше — порядка 400 человек», — рассказала и. о. заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам Елена Калманович. Она отметила, что в марте участок посещала миссия наблюдателей от ОБСЕ , при этом никаких нарушений выявлено не было.

Общественники отметили, что явка на временных участках превысила среднюю по Новокуйбышевску. Некоторые из них высказали опасение, что руководство предприятий давило на сотрудников, принуждая их прийти на участки и голосовать за конкретного кандидата.

Представители предприятия и члены ТИК заверили: никакого принуждения нет и не будет. Это подтверждают и результаты мартовского голосования, которые значительно отличались от городских. К примеру, на НПЗ за Владимира Путина было отдано 60% голосов, что на 10% меньше, чем в целом по Новокуйбышевску.

"Эти цифры показали всей области, что руководство предприятия НК «Роснефть» никак не воздействует на своих работников", — рассказала Ольга Бояринцева. Она также отметила, что в состав обеих участковых комиссий входили члены разных политических партий, что еще раз подтверждает легитимность голосования.

Пока заявки на организацию участков подали только новокуйбышевские предприятия. Вопрос о временно участке на АвтоВАЗе остается открытым. По информации ВН, заявок от руководства автогиганта пока не поступало.