Аксенов уволил ряд руководителей «Крымгазсетей»

"В течение месяца был проведен ряд проверок в районных управлениях эксплуатации газового хозяйства. В результате проверок выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры. Итог: уволены первый заместитель директора «Крымгазсетей» господин Бегинин, а также начальники Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений", — уточнил глава Республики.

По его словам, такие кадровые решения были приняты после проверки деятельности предприятия рабочей группой, в которую вошли вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко , сотрудники «Крымгазсетей» и представители МВД

"По итогам проверок частных компаний, осуществляющих незаконную деятельность по реализации баллонного газа населению Республики Крым, закрыто 19 станций. Частники, не имея никаких допусков и разрешений, по сути, не просто продавали крымчанам баллонный газ, а занимались спекуляцией, превышая цену, предлагаемую государством, практически на одну треть. Как следствие: всего за один месяц объем продаж сжиженного газа предприятием «Крымгазсети» увеличился более чем в 4 раза, с 76 тонн до 370", — уточнил Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что в настоящее время задача крымских властей — «обеспечить все население Республики, потребляющее баллонный газ, по цене, не превышающей 760 рублей за баллон». Аксенов заверил, что правительство Крыма продолжит работу по этим направлениям.