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Аксенов уволил ряд руководителей «Крымгазсетей»
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Аксенов уволил ряд руководителей «Крымгазсетей» 

РИА Новости Крым 5 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Первый заместитель директора ГУП РК «Крымгазсети» Олег Бегинин, а также главы Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений предприятия уволены со своих должностей. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.
"В течение месяца был проведен ряд проверок в районных управлениях эксплуатации газового хозяйства. В результате проверок выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры. Итог: уволены первый заместитель директора «Крымгазсетей» господин Бегинин, а также начальники Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений", — уточнил глава Республики.
По его словам, такие кадровые решения были приняты после проверки деятельности предприятия рабочей группой, в которую вошли вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, сотрудники «Крымгазсетей» и представители МВД.
"По итогам проверок частных компаний, осуществляющих незаконную деятельность по реализации баллонного газа населению Республики Крым, закрыто 19 станций. Частники, не имея никаких допусков и разрешений, по сути, не просто продавали крымчанам баллонный газ, а занимались спекуляцией, превышая цену, предлагаемую государством, практически на одну треть. Как следствие: всего за один месяц объем продаж сжиженного газа предприятием «Крымгазсети» увеличился более чем в 4 раза, с 76 тонн до 370", — уточнил Аксенов.
Глава РК подчеркнул, что в настоящее время задача крымских властей — «обеспечить все население Республики, потребляющее баллонный газ, по цене, не превышающей 760 рублей за баллон». Аксенов заверил, что правительство Крыма продолжит работу по этим направлениям.
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