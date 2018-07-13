Совет депутатов наукограда Протвино предложил передать ФМБА единственную больницу города

"На сегодняшний день в ГБУЗ МО «Протвинская городская больница» остро ощущается нехватка специальных лекарственных препаратов, медикаментов общего назначения, перевязочных материалов. Продолжается отток квалифицированного медицинского персонала. По нашему мнению, объединение городской системы здравоохранения под началом ФМБА России позволит значительно улучшить качество и доступность медицинских услуг для жителей наукограда", — говорится в письме.

В документе поясняется, что руководство ФМБА некоторое время назад выразило готовность принять имущественный комплекс «Протвинской городской больницы» в свое ведение для оказания медицинских услуг всему населению города.

В Совете депутатов Протвино ТАСС пояснили, что проблема начала складываться с 2015 года после того, как в 2014 году «Протвинская городская больница» была передана из муниципальной в областную собственность. Сейчас в учреждении отсутствуют кардиолог, пульмонолог, ревматолог, нефролог, иммунолог, и не хватает врачей-терапевтов и педиатров, существует проблема обеспеченности расходными материалами. В пресс-службе Минздрава Подмосковья не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

По данным совета депутатов, последний раз вопрос дефицита кадров и материалов и ухудшения медицинского обслуживания населения Протвино обсуждался на региональном уровне в ноябре 2017 года, когда Московская областная дума провела выездное совещание на эту тему. «На этом же заседании с целью проработки вопросов улучшения ситуации с городским здравоохранением было принято решение о формировании рабочей группы по данному вопросу. Однако до настоящего времени вопрос создания рабочей группы не решен, несмотря на наши просьбы», — говорится в письме совета депутатов.

Ранее сообщалось, что аналогичная проблема с нехваткой расходников, реагентов и перевязочных материалов возникла в государственных лечебных учреждениях Люберецкого городского округа в начале лета 2018 года. В июне-июле Министерство здравоохранения Подмосковья провело работу по погашению кредиторской задолженности медицинских организаций, и вопрос удалось решить.