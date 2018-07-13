Дмитрий Азаров поздравил коллектив завода «Арконик СМЗ» с Днем металлурга

Металлургический завод — ныне «Арконик СМЗ» — на протяжении многих десятилетий остается флагманом региональной и российской металлургии, гордостью всех жителей Самарской области . С 2005 года входит в состав компании «Арконик».

Сегодня завод выпускает широкий ассортимент листопрокатной, кузнечно-штампованной и прессовой продукции для авиационной, космической, автомобильной, нефтегазовой и других отраслей. Здесь производится уникальная продукция — легкосплавные бурильные трубы, изделия для новейшего российского лайнера МС-21, а также первые в России алюминиевые вагоны-хопперы и первые современные алюминиевые мосты. Из самарской алюминиевой ленты сделана кровля навесов новых платформ для аэроэкспресса аэропорта Домодедово

Дмитрий Азаров посетил прокатный цех и линию лакирования. Генеральный директор АО «Арконик СМЗ» Михаил Спичак рассказал, что в 2016 году на заводе прошла очередная модернизация производства: «Это уже четвертая коренная реконструкция за 50 лет». Инвестиции составили 500 млн долларов. Проведенная модернизация позволяет продукции завода быть конкурентоспособной на любых рынках — и в Европе, и в США , и в Азии.

В 2017 году объем производства составил 212 тыс. тонн, в этом году планируется выплавить 220 тыс. тонн. Но на этом работа не останавливается. В текущем году инвестиции составят около 10 млн долларов. На следующий год разрабатывается ряд проектов стоимостью 20 млн долларов, их реализация позволит увеличить объем производства до 270-280 тыс. тонн.

В производственных цехах глава региона пообщался с трудовым коллективом. Сегодня на предприятии много молодежи. Более ¾ коллектива — люди моложе 45 лет. Чтобы работать здесь, специалисты приезжают и из других регионов. На вопрос, чем привлекает производство, сотрудники отвечали: достойная зарплата, условия труда и сплоченный коллектив! «Но самое главное — стабильность, уверенность в завтрашнем дне завода, а значит, и в собственном будущем», — выразил общее мнение старший мастер линии лакирования Александр Гриднев

Поздравляя металлургов с праздником, глава региона отметил производственные успехи предприятия: «Завод все время своего существования является гордостью города, области, страны. Славная история предприятия продолжается и сегодня. По сравнению даже с прошлым годом, в котором вы добились значительных показателей, вы наращиваете производство».

Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам завода: «Нынешние победы и свершения были бы невозможны без бережного отношения к традициям, заложенным на предприятии». Глава региона отдельно поблагодарил Героя Социалистического труда Максима Борисовича Оводенко и Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина за активное участие в жизни завода.

"На карте города нет такого района — Металлург, нет такого официального названия. Но мы с вами, в каком бы районе ни жили — Куйбышевском, Красноглинском, Самарском, — знаем, что это район возник благодаря заводу!", — подчеркнул глава региона.

Завершая выступление, Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что у завода славное будущее: «И основывается оно на богатой истории предприятия, на самом важном компоненте успеха, самом главном достоянии предприятия — на уникальном трудовом коллективе, который имеет компетенции высочайшего, мирового уровня».