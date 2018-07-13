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Дмитрий Азаров проверил ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировском районе Самары
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Дмитрий Азаров проверил ход реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировском районе Самары 

Волга Ньюс 6 часов назад
По словам местных жителей, раньше здесь была «помойка»: неухоженные газоны, на которых парковались машины, много мусора, не было детских площадок. А вот проект благоустройства жители придумали еще для программы «Двор, в котором мы живем», правда, попасть в нее не успели. Как только было объявлено о старте программы по формированию комфортной среды, сразу решили в ней участвовать. "Самара оказалась самым готовым муниципалитетом в стране к выполнению этой программы, у нас у многих дворов в городе уже были готовые проекты", — заметил глава региона.
Глава Кировского района Игорь Рудаков пояснил Дмитрию Азарову — работы на объекте начались в конце апреля этого года и сейчас завершены на 97%, осталось лишь уложить антитравматическое покрытие на футбольном поле. «Были отремонтированы дороги и тротуары, провели зонирование двора. Теперь здесь есть детская площадка, футбольное поле и основная спортивная площадка с тренажерами. Полностью заменены все инженерные коммуникации. Сами жители попросили нас увеличить парковку, что мы и сделали», — рассказал Игорь Рудаков. К 1 сентября все работы во дворе должны быть завершены. Дмитрий Азаров, осмотрев территорию, в целом дал высокую оценку качеству работ. Вместе с тем были и замечания. В частности, глава региона обратил внимание, что световые и телекоммуникационные кабели проложены по воздуху, тогда как сейчас повсеместно распространена практика их тянуть под землей. Игорь Рудаков пояснил, что такое размещение было предусмотрено проектом, но в администрации района приняли решение его скорректировать и к официальной дате сдачи объекта эта недоработка будет исправлена.
"Благоустройство дворов и общественных пространств у нас ведется только с учетом мнения населения, Люди — наши главные контролеры", — заметил глава региона и поинтересовался у местных жителей довольны ли они результатом работы строителей. Ответом было единодушное «да». Затем в разговоре с Дмитрием Азаровым жители обсудили проблемы своего микрорайона. Так, к примеру, давно назрела необходимость реконструкции бульвара на пр. Металлургов. Игорь Рудаков сообщил, что выполнение этих работ запланировано на следующий год.
Параллельно с ремонтом двора здесь реконструируют и фасады зданий. Подрядчик планирует выполнить основной объем работ к октябрю этого года. «Двор мы сдаем в сентябре, поэтому работы нужно ускорить и до конца сентября завершить все работы по фасадам», — дал поручение Дмитрий Азаров.
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