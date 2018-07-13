Прямая телефонная линия с губернатором региона состоится 16 июля

Позвонить на прямую линию можно будет с 16:00 до 17:00 четвертого сентября 2017 года. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленобласти, которые будут общаться с главой региона в режиме видеоконференции

Номера телефонов:

006— набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7 (81361) 315-01— звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.