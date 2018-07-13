Ещё
Прямая телефонная линия с губернатором региона состоится 16 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прямая телефонная линия с губернатором региона состоится 16 июля 

Ivyborg.ru 6 часов назад
В понедельник, 16 июля, состоится прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Позвонить на прямую линию можно будет с 16:00 до 17:00 четвертого сентября 2017 года. Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленобласти, которые будут общаться с главой региона в режиме видеоконференции
Номера телефонов:
006— набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7 (81361) 315-01— звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.
Ivyborg.ru: последние новости
Ленинградская область выбирает столицу на 2019 К приезду Дрозденко перед выборгской полицией уложили новый газон. Фото Градозащитники из Новой Ладоги попросили чиновников защитить памятники видеокамерами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу83
Найден источник «Новичка» в Великобритании253
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты184
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение