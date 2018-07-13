В Турции ожидают рекордное число российских туристов

Хусейн Дириоз. Турция в 2018 году ожидает порядка шести миллионов российских туристов, что должно стать рекордом даже по сравнению с 2017 годом, когда там побывали около пяти миллионов россиян. Об этом рассказал «РГ» посол Турции в РФ

"После периода напряженности отношения между нашими странами успешно развиваются, — отметил дипломат. — Если в 2016 году в Турции побывало лишь около 800 тысяч россиян, то в этом году мы ожидаем, что будет порядка шести миллионов".

Также посол отметил стремительное развитие отношений между Москвой Анкарой на всех уровнях. Только за последние полтора года лидеры двух стран встречались 10 раз, подчеркнул он. Кроме того, огромное количество переговоров проводится на более низких уровнях.