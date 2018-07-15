Расстрелу царской семьи в Екатеринбурге исполняется 100 лет

Великий Князь Финляндский, Царь Польский, Император Всероссийский — вот основные титулы Николая II , которые он сохранял вплоть до своего отречения от власти в марте 1917-го. После этого жить ему оставалось чуть более года, как, впрочем, и всей его семье, — до 17 июля 1918-го. На днях одному из самых трагичных и загадочных эпизодов российской истории — расстрелу царской семьи в Екатеринбурге — исполняется ровно 100 лет. О жестокости, от которой веет средневековьем, молчали десятилетиями. Восстановить картину той страшной ночи попытался корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев.

Сама расстрельная комната — это очень небольшое подвальное помещение площадью 4,5 на 5,5 метров. Сюда привели всех 11 узников. И никакого приказа открыть огонь не было, поводом для массового расстрела стал, по сути, первый выстрел. Всех убивали из пистолетов, ну а добивали штыками.

Семеро членов императорской семьи, трое слуг и придворный доктор до последнего не подозревают, что их ведут на казнь. Руководитель расстрельной команды Яков Юровский быстро сообщит о приговоре и откроет огонь.

Николай упадет первым, вслед за ним императрица Александра Федоровна. Всех остальных добьют чуть позже. Одним из последних умрет цесаревич Алексей. Самый младший и самый болезненный. Всю короткую жизнь он страдал от гемофилии. Для него не то что пуля, любой синяк мог оказаться смертельным. Вот как потом это вспоминал убийца Алексея Геннадий Никулин.

«Он с расстояния 1,5 метров не попал в него. Он даже рассказывал, что ему было жалко Алешку, что он ему даже какой-то свисток из бузины сделал накануне», — говорит заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин.

Точный состав расстрельной команды неизвестен до сих пор. Первоначально большевики планировали выделить по одному «товарищу» на каждого узника Ипатьевского дома.

Но простые расчеты подтверждают: если бы на площади в 25 квадратных метров разместились 22 человека, то расстреливать приговоренных пришлось бы с расстояния вытянутой руки. Так что как минимум часть палачей стреляли из соседнего помещения через проем.

«Стена была деревянная, оштукатуренная, но вот эти угловые своды были бетонные. И Юровский сказал, что пули стали просто свистеть вот так», — рассказывает Неуймин.

Юровского историки назовут главным цареубийцей. Он же руководил операцией по уничтожению улик. Большевики опасались мести белых, которые подходили к Екатеринбургу. Трупы решают изуродовать до неузнаваемости: расчленить и облить кислотой.

В государственных архивах сохранилась так называемая «записка Юровского» — его воспоминания о расправе над узниками Ипатьевского дома. Ими он поделился с историком Михаилом Покровским.

Сергей Мироненко. «Вот здесь по бокам — это машинопись, здесь по бокам — надписи, расшифровка рукой Покровского и, как установила почерковедческая экспертиза, здесь же, на этой машинописи, имеются поправки самого Юровского», — рассказывает научный руководитель Государственного архива РФ

Местом окончательного сокрытия улик должна была стать вот эта выработанная шахта в лесу к северо-западу от Екатеринбурга. Место называли Ганина Яма по имени бывшего владельца рудника. Но здесь, где сейчас стоит монастырь Царственных Страстотерпцев, большевиков ждал неприятный сюрприз: в шахте, несмотря на лето, был большой слой льда. Так что останки скрыть не удалось. Их складывают обратно в грузовик и везут на новое место по так называемой Старой Коптяковской дороге.

Но грузовик застрял. И тогда большевики решили зарыть трупы прямо там. Трупы девятерых они закопали прямо под дорогой, свежую могилу, импровизированную, заложили шпалами, еще и проехались сверху. Ну а тела цесаревича Алексея и великой княжны Марии разрубили, сожгли и зарыли чуть дальше, в 70 метрах.

Убить Николая Кровавого было для большевиков предметом особой гордости. Царь получил такое прозвище после «красного воскресенья» в 1905-м, когда войска расстреляли безоружных рабочих в Петербурге . Лидер революции Ленин хотел уничтожить императора еще во времена большевистского подполья, о чем писал в своих трудах.

«В томе 39 имеется статья «Как буржуазия использует ренегатов». И здесь он описывает, когда и при каких обстоятельствах принималось решение о казни государя императора Николая II. На втором съезде РСДРП, который проходил в 1903 году в Англии », — говорит адвокат императорского дома Романовых Герман Лукьянов.

После октябрьского переворота террор становится едва ли не государственной идеологией. Из телеграммы Ленина в Пензу , 1918 год: «Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев».

С императором, правда, все оказалось сложнее. В марте 1918-го большевистское правительство ради выхода из Первой мировой войны подписывает Брестский мир. Страна лишается территории, на которой проживает треть населения. Народ негодует.

«Левые эсеры поднимают мятеж в Москве . Убивают немецкого посла Мирбаха, а в Киеве убивают немецкого консула», — рассказывает фотограф Владимир Сычев

Ленин против открытого конфликта с немцами, с которыми только что заключили мир. Тем более опасным было бы убийство императора, который приходился родственником немецкому кайзеру Вильгельму II. Так что вопрос устранения царя вождь пролетариата предпочитает отдать на откуп более низкому партийному звену — Уралсовету.

Только перед самым распадом Советского Союза, в 1991-м, на Старой Коптяковской дороге официально начнут раскопки. Обнаружат скелеты девятерых. А еще через 16 лет, в 2007-м, последние недостающие останки двоих. Несколько экспертиз подтвердят: это Николай II, члены его семьи, слуги и доктор.

Июль 1998-го, Петербург, Петропавловский собор. В день 80-летия екатеринбургского расстрела останки императора, императрицы и трех дочерей с почестями перезахоронят в императорской усыпальнице.

«Надо сказать правду: расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории!» — заявил тогда президент России Борис Ельцин

Руководитель убийц Юровский лично от Ленина получит пост главного чекиста Урала, будет жить в шикарном особняке неподалеку от дома Ипатьева. Но в 1923-м его без всяких объяснений понизят в должности и отправят в Москву, на завод по производству галош. Он умрет в 1938-м от прободения язвы желудка.

Остальные участники расстрела пойдут вверх и доживут до старости. Не повезет, пожалуй, только Павлу Медведеву . Он попадет в плен к белым и умрет от тифа в марте 1919-го.

Казнь царской семьи вполне укладывалась в логику красного террора. Убийство — верный спутник революции. Еще Маркс завещал, что именно такой подход помогает облегчить «кровавые муки родов нового общества». А Владимир Ленин говорил: «Нравственно все, что полезно революции». На обломках самовластья появилось-таки новое общество. Продолжением Российской империи стала сначала Советская Россия, а потом и Советский Союз. Огромная страна просуществовала почти 70 лет. И многие из нас родом из СССР.

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