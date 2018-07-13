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Источник: КНР не оказывает давления на ЕС, добиваясь поддержки в конфликте с США в ВТО
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Источник: КНР не оказывает давления на ЕС, добиваясь поддержки в конфликте с США в ВТО 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Китай не оказывает давления на Евросоюз (ЕС) для поддержки своей позиции в торговом конфликте с США в рамках ВТО. Об этом сообщил европейский дипломатический источник на брифинге в Брюсселе в преддверии саммита ЕС — КНР 16 июля.
"Что касается вопроса о сообщениях, что Китай якобы пытается подтолкнуть ЕС к тому, чтобы поддержать их позицию по отношению к США, на встречах высокого уровня мы никакого давления со стороны Китая занять его сторону не ощущал", — отметил он.
Как заявил ранее в четверг в Пекине официальный представитель минкоммерции КНР Гао Фэн, власти США проводят дестабилизирующую внешнеторговую политику и способны ввергнуть мир в состояние экономической рецессии. По его словам, Пекин никогда не смирится с односторонними шагами Белого дома и будет вынужден отвечать на любые выпады американской стороны адекватными контрмерами.
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