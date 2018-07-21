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Специалисты РХБЗ ликвидировали последствия химатаки «противника» в Ингушетии
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Специалисты РХБЗ ликвидировали последствия химатаки «противника» в Ингушетии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учений военнослужащие отразили атаку условных диверсантов в условиях аэрозольной завесы.
Специалисты РХБЗ 58-й общевойсковой армии ЮВО на учении в Ингушетии ликвидировали последствия химической атаки условного противника. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«В ходе учений условный противник скрытно использовал на местности химоружие. Военнослужащие на специальных машинах РХМ-6 обнаружили зараженный участок, определили тип вещества и границы его распространения. Далее подразделение спецобработки провело дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения»» — говорится в сообщении.
В это же время на военных химиков попыталась совершить нападение группа диверсантов противника на бронетехнике. В ответ, огнеметчики уничтожили бронетехнику условного противника термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель», а отражение нападения условных диверсантов происходило в условиях постановки аэрозольной завесы.
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