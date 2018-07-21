Специалисты РХБЗ ликвидировали последствия химатаки «противника» в Ингушетии

В ходе учений военнослужащие отразили атаку условных диверсантов в условиях аэрозольной завесы.

Специалисты РХБЗ 58-й общевойсковой армии ЮВО на учении в Ингушетии ликвидировали последствия химической атаки условного противника. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В ходе учений условный противник скрытно использовал на местности химоружие. Военнослужащие на специальных машинах РХМ-6 обнаружили зараженный участок, определили тип вещества и границы его распространения. Далее подразделение спецобработки провело дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения»» — говорится в сообщении.

В это же время на военных химиков попыталась совершить нападение группа диверсантов противника на бронетехнике. В ответ, огнеметчики уничтожили бронетехнику условного противника термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета РПО-А «Шмель», а отражение нападения условных диверсантов происходило в условиях постановки аэрозольной завесы.