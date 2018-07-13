С секретами оперативного искусства слушатели Военной академии Генерального штаба знакомятся на Бородинском поле

На занятиях, проведенных преподавателями кафедры истории войн и военного искусства обсуждались решения командования русской и французской армий в знаменитом сражении, тактические аргументы в действиях сторон.

Состоялось посещение командного пункта главнокомандующего Русской армией М. И. Кутузова у деревни Горки, Шевардинского редута, Багратионовых флешей, батареи Раевского.

На занятиях, проведенных преподавателями кафедры истории войн и военного искусства ВАГШ ВС РФ в ходе поездки, слушатели ознакомились с решениями командования двух армий в Бородинском сражении, сильными и слабыми тактическими и стратегическими аргументами в действиях сторон.

Начальник факультета национальной безопасности и обороны государства академии генерал-лейтенант П. Пантелеев выразил благодарность руководству и сотрудникам музея-заповедника за помощь в организации и проведении полевой военно-исторической поездки.