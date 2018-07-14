Автозаводский парк начнут обустраивать после обсуждения с жителями

К мэру Нижнего Новгорода обратились жители Автозаводского района с жалобами на засилье шашлычных. Администрация выехала с проверкой, которая обнаружила, что претензии автозаводцев обоснованны.

— Специалисты выявили, что многие объекты общепита занимают слишком большую площадь или расположены не так, как предусмотрено схемой. По итогам этой проверки уже демонтировано 3 тысячи кВ. м незаконно находящихся в Автозаводском парке объектов, — заявил Валдимир Панов.

Например, владелец кафе «Гермес» накопил большую задолженность по арендным платежам. Ему предложили избавиться от убыточного объекта и передать его в муниципалитет в счет долгов. Если они договорятся, на этом месте появится шахматный клуб.

Еще одна проблемная территория — место, где стоял летний кинотеатр «Родина», снесенный 5 лет назад. Сейчас оно обнесено синим забором.

— Летний кинотеатр на сегодняшний день вместе с землей принадлежит частному собственнику. Синий забор стоит уже очень долго, что недопустимо с точки зрения действующего законодательства. Поэтому я дал поручение провести проверку и продумать меры воздействия на собственника, — пояснил Владимир Панов

Мэр города добавил, что сейчас разрабатывается концепция развития Автозаводского парка. Когда она будет готова, ее обсудят с автозаводцами, подправят с учетом их замечаний и приступят к реализации в 2019 году. В будущем концепции развития получат все нижегородские парки и скверы. Заниматься озелененными территориями, как сказал Владимир Панов на встрече с предпринимателями, будет специально созданное Управление парками и скверами.