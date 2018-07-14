Ещё
Автозаводский парк начнут обустраивать после обсуждения с жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автозаводский парк начнут обустраивать после обсуждения с жителями 

nn.ru 4 часа назад
Фото: nn.ru
К мэру Нижнего Новгорода обратились жители Автозаводского района с жалобами на засилье шашлычных. Администрация выехала с проверкой, которая обнаружила, что претензии автозаводцев обоснованны.
— Специалисты выявили, что многие объекты общепита занимают слишком большую площадь или расположены не так, как предусмотрено схемой. По итогам этой проверки уже демонтировано 3 тысячи кВ. м незаконно находящихся в Автозаводском парке объектов, — заявил Валдимир Панов.
Например, владелец кафе «Гермес» накопил большую задолженность по арендным платежам. Ему предложили избавиться от убыточного объекта и передать его в муниципалитет в счет долгов. Если они договорятся, на этом месте появится шахматный клуб.
Еще одна проблемная территория — место, где стоял летний кинотеатр «Родина», снесенный 5 лет назад. Сейчас оно обнесено синим забором.
— Летний кинотеатр на сегодняшний день вместе с землей принадлежит частному собственнику. Синий забор стоит уже очень долго, что недопустимо с точки зрения действующего законодательства. Поэтому я дал поручение провести проверку и продумать меры воздействия на собственника, — пояснил Владимир Панов.
Мэр города добавил, что сейчас разрабатывается концепция развития Автозаводского парка. Когда она будет готова, ее обсудят с автозаводцами, подправят с учетом их замечаний и приступят к реализации в 2019 году. В будущем концепции развития получат все нижегородские парки и скверы. Заниматься озелененными территориями, как сказал Владимир Панов на встрече с предпринимателями, будет специально созданное Управление парками и скверами.
— После обсуждения концепций с общественностью мы будем дорабатывать нормативные акты, разработаем регламент размещения нестационарных торговых объектов на территории парков, который будет предусматривать не только аукцион, но и приоритетное право, и рассмотрим вопросы о перечислении оплаты за размещение НТО, — рассказала и.о. директора департамента экономразвития Марина Антипова. — Существует два варианта развития событий: либо мы наделим парки полномочиями собирать и частично перечислять доход в бюджет города, либо полномочия по сбору будут у администрации, и мэрия в виде субсидий будет передавать средства паркам на развитие», — рассказала Антипова.
nn.ru: последние новости
В Нижнем Новгороде пройдет митинг против пенсионной реформы И грянул гром: что делать при грозе — в семи карточках Экстренное предупреждение: на Нижний Новгород и область надвигаются грозы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой134
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Украина решила «подкупить» крымчан водой152
Трупный день: дома россиян набиты костями37
РПЦ выступила с неожиданным заявлением117
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение