В России планируют внедрить военные технологии для доступа в интернет в гражданских самолетах

Подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова концерн РТИ планирует использовать военные технологии для предоставления доступа в интернет пассажирам гражданских самолетов через наземные вышки связи, сообщили RNS в РТИ.

«РТИ имеет технологии широкополосной радиосвязи, которые на данный момент используются в специальной авиации и которые можно рассматривать для применения в различных сферах. Сейчас мы прорабатываем концепцию ее использования для оснащения гражданских самолётов и ведем переговоры с потенциальными заказчиками», — сообщил представитель компании.

В качестве базовой технологии концерн планирует использовать разработки для кораблей Военно-морского флота.

«Это направление имеет потенциал развития на базе разработанных РТИ изделий ряда БРИЗ, для корабельных терминалов, надводных кораблей ВМФ РФ , терминалов для оснащения беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, вертолетов для специальных служб силовых ведомств РФ, а также экспортных модификаций. В качестве базовых при создании этих радиоинформационных средств используются технологии активных фазированных антенных решеток, передовая оптолазерная, микро— СВЧ и цифровая электроника, высокопроизводительная вычислительная техника, сложные системы сигнально-логического взаимодействия», — добавили в компании.

С кем из авиакомпаний РТИ ведет переговоры, в компании не сообщили.

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отказался комментировать эту тему. В Utair также не сказали говорить о том, ведут ли переговоры, но выразили надежду на то, что в России внедрят такую технологию.

«Комбинация спутникового и наземного оборудования хорошо зарекомендовала себя в других странах. «Надеемся, в России тоже внедрят такую технологию и обеспечат высокую скорость связи. Тогда будет иметь смысл продвигать интернет на борту», — сказал RNS президент авиакомпании «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков

S7 отказались оценивать перспективность технологии. Представитель авиакомпании лишь отметила, что технология в разработке и предложила дождаться ее появления.

В настоящее время интернет на борту самолетов обеспечивается за счет спутников.