Нижегородская область направила в войска последнюю партию новобранцев

Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из региона в войска были направлены более 2700 человек.

Военный комиссариат Нижегородской области направил последнюю партию новобранцев для прохождения военной службы по призыву. В воинские части убыли свыше 300 человек.

Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из региона в войска были направлены более 2700 человек. Из них каждый пятый — с высшим образованием, а свыше 600 граждан предварительно прошли подготовку по воинским специальностям в региональном отделении ДОСААФ