Нижегородская область направила в войска последнюю партию новобранцев 

Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из региона в войска были направлены более 2700 человек.
Военный комиссариат Нижегородской области направил последнюю партию новобранцев для прохождения военной службы по призыву. В воинские части убыли свыше 300 человек.
Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из региона в войска были направлены более 2700 человек. Из них каждый пятый — с высшим образованием, а свыше 600 граждан предварительно прошли подготовку по воинским специальностям в региональном отделении ДОСААФ.
«План отправки граждан в войска выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Нижегородская область успешно справилась не только с количественными, но и с качественными показателями призыва. Итоги призыва на военную службу подтверждают рост престижа армейской службы и высокий уровень патриотизма у молодежи Нижегородской области», — сообщил военный комиссара региона Владимир Паков.