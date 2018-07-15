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Нижегородская область направила в войска последнюю партию новобранцев
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Нижегородская область направила в войска последнюю партию новобранцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из региона в войска были направлены более 2700 человек.
Военный комиссариат Нижегородской области направил последнюю партию новобранцев для прохождения военной службы по призыву. В воинские части убыли свыше 300 человек.
Всего в ходе весеннего призыва на военную службу из региона в войска были направлены более 2700 человек. Из них каждый пятый — с высшим образованием, а свыше 600 граждан предварительно прошли подготовку по воинским специальностям в региональном отделении ДОСААФ.
«План отправки граждан в войска выполнен в полном объеме и в установленные сроки. Нижегородская область успешно справилась не только с количественными, но и с качественными показателями призыва. Итоги призыва на военную службу подтверждают рост престижа армейской службы и высокий уровень патриотизма у молодежи Нижегородской области», — сообщил военный комиссара региона Владимир Паков.
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