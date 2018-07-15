«Какой любопытный дизайн!»: оригинальное платье Натальи Водяновой затмило свою хозяйку

Мировая знаменитость Наталья Водянова устроила благотворительный вечер в поддержку своего фонда «Обнаженные сердца». В качестве хозяйки мероприятия супермодель встречала гостей в ярко-красном платье, украшенном огромной розой, и, несомненно, не прогадала с нарядом!

12 июля, за три дня до финала чемпионата мира по футболу, Наталья Водянова вместе с Яной Рудковской и послом государства Катар России Фахадом Мохамедовичем Аль-Аттыйя устроила в столице благотворительный гала-ужин, на котором собрала все сливки отечественного бомонда. Поддержать Наталью Водянову приехал и ее возлюбленный — французский бизнесмен Антуан Арно . И в этот дивный вечер все взгляды были прикованы к Наталье не только как хозяйке мероприятия, но и как к обладательнице роскошного и уточенного наряда, который с первых секунд покорил общественность своим оригинальным дизайном и замысловатым кроем.

Для выхода в свет модель выбрала ярко-красное платье в пол, лиф которого был украшен огромным цветком. Нежное мерцание наряда, роза у лица, акцент на талии и волны ткани — все в этом великолепии очаровывало и привлекало внимание. «Не очень люблю Водянову, но она выглядела лучше всех, яркий цвет ей очень идет» «Водянова — прекрасный выход» «А я глаз от наряда оторвать не могу. Тот случай, когда платье краше хозяйки» «У Водяновой красивое платье. Такой любопытный дизайн!» «Наташа тут прекрасно выглядит. Не прогадала с нарядом» «Водянова свежа как майская роза»

Стоит отметить, что раскрытые лепестки цветка затейливо прикрыли грудь Натальи Водяновой, изящно замаскировав недостающий объем в области бюста. И сколь отлично то впечатление, которое произвела Водянова в этом царском наряде, по сравнению с ее недавним выходом в белом топе, где глубокое декольте выставило плоскую грудь звезды на всеобщее обозрение.