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Песков не может подтвердить информацию о нефтегазовой сделке России с Ираном
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Песков не может подтвердить информацию о нефтегазовой сделке России с Ираном 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не может подтвердить информацию о сделке России с Ираном в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я не могу это подтвердить и тем более не могу что-то сказать более подробно", — сказал Песков.
Ранее советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти сделал заявление о том, что Россия предложила Ирану инвестиции в нефтегазовый сектор на $50 млрд
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон готов ввести санкции против Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана.
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