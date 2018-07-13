Песков не может подтвердить информацию о нефтегазовой сделке России с Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не может подтвердить информацию о сделке России Ираном в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Я не могу это подтвердить и тем более не могу что-то сказать более подробно", — сказал Песков.

Ранее советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбара Велаяти сделал заявление о том, что Россия предложила Ирану инвестиции в нефтегазовый сектор на $50 млрд