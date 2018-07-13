«Яндекс» назвал самые популярные места в период ЧМ-2018

Пользователи сервиса " Яндекс . Карты" в Москве чаще всего в период чемпионат мира-2018 искали букмекерские конторы, стадионы и спорт-бары.

Испанией и Хорватией. Так, интерес к букмекерским конторам во время проведения турнира возрос в 5 раз, к спорт-барам — в 2 раза, к хостелам — в 1,5 раза. Кроме этого, пользователи стали активнее искать ночные клубы, автовокзалы и автостанции. Больше всего интерес к букмекерским конторам возрастал перед матчами сборной России. Сильнее всего пользователи хотели поставить деньги на победителя перед играми команды Станислава Черчесова

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)​

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