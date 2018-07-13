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«Яндекс» назвал самые популярные места в период ЧМ-2018
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«Яндекс» назвал самые популярные места в период ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Диалог
Пользователи сервиса "Яндекс. Карты" в Москве чаще всего в период чемпионат мира-2018 искали букмекерские конторы, стадионы и спорт-бары.
Так, интерес к букмекерским конторам во время проведения турнира возрос в 5 раз, к спорт-барам — в 2 раза, к хостелам — в 1,5 раза. Кроме этого, пользователи стали активнее искать ночные клубы, автовокзалы и автостанции. Больше всего интерес к букмекерским конторам возрастал перед матчами сборной России. Сильнее всего пользователи хотели поставить деньги на победителя перед играми команды Станислава Черчесова с Испанией и Хорватией.
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)​
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
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