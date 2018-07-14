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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир волейболу
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В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир волейболу 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В турнире приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ.
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений соединения на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.
В турнире приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание, по итогам которого первое место заняли военнослужащие ремонтной роты.
По итогам турнира, победителям вручили кубок начальник ОГРВ ПРРМ и грамоты. Команда, победившая в турнире по волейболу среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.
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