В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел турнир волейболу

В турнире приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошел турнир по волейболу среди подразделений соединения на кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В турнире приняло участие 8 команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Соревнование прошло по олимпийской системе на выбывание, по итогам которого первое место заняли военнослужащие ремонтной роты.

По итогам турнира, победителям вручили кубок начальник ОГРВ ПРРМ и грамоты. Команда, победившая в турнире по волейболу среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на аналогичных соревнованиях среди силовых ведомств региона.