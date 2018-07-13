Россия поддержала обсуждение последствий санкций для прав человека в Сирии

"Главным пострадавшим лицом от односторонних западных рестрикций является простой сирийский народ. Именно поэтому мы всецело поддерживаем инициативу спецдокладчика Идрисса Джазаири по созданию рабочей группы для обсуждения последствий односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Данный шаг потенциально может существенно улучшить гуманитарную обстановку", — сказал он.

Гатилов напомнил, что санкции США ЕС против Сирии усложнили и без того тяжелую экономическую и гуманитарную ситуацию в стране. В частности, они сделали практически невозможным осуществление денежных переводов в Сирию. Без этого сложно выплачивать зарплату гуманитарным работникам или обеспечивать закупки. Кроме того, санкции способствовали увеличению цен на топливо и снижению производства сельскохозяйственной продукции, что привело к росту цен на продовольствие. Односторонние принудительные меры были главным фактором в разрушении сирийской системы здравоохранения. Заводы по производству медикаментов, которые не были уничтожены в ходе военных действий, вынуждены были закрыться из-за отсутствия сырья.

"Западные государства — и они, надо сказать, не скрывают этого, — ввели эти санкции с единственной целью — добиться смены не устраивающего их законного правительства. Причем оценка законности таких действий с точки зрения международного права приводит нас к неутешительному выводу о том, что некоторые государства готовы добиваться своих конъюнктурных политических целей любым путем и не взирая ни на какие правовые нормы", — отметил Гатилов.

По мнению постпреда, отмена односторонних принудительных мер изменит к лучшему экономическую обстановку в стране и позволит миллионам беженцам и внутренне перемещенным лицам начать активную деятельность по восстановлению Сирии.

Ранее спецдокладчик ООН по односторонним принудительным мерам и их влиянию на права человека Идрисс Джазаири рассказал РИА Новости о своей инициативе по созданию рабочей группы, которая бы обсуждала вопросы возможных послаблений в санкциях США и ЕС в отношении Сирии для укрепления взаимного доверия.

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