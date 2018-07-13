Минфин Франции приветствует единство стран ЕС в ответ на повышение пошлин США

ТАСС , 13 июля. Страны ЕС сохраняют единую позицию по поводу повышения импортных пошлин со стороны США на европейские товары, и это правильная стратегия в свете подобной политики Вашингтона. Об этом заявил в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр перед началом встречи глав экономических ведомств стран ЕС в Брюсселе

"Все понимают, что единство европейских держав — это правильный ответ на увеличение пошлин, — подчеркнул он. — Между странами ЕС существует единство, мы решительно настроены сохранить его".

Министр также заявил, что провел в среду переговоры с главой минэкономики ФРГ Петером Альтмайером по поводу американских пошлин, в том числе на продукцию европейских автопроизводителей. «Никто и никогда не разделит Германию и Францию. И никто не разделит страны ЕС», — сказал Ле Мэр.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. В ответ 22 июня ЕС принял торговые контрмеры в отношении обширного списка американской металлургической, аграрной, химической продукции. Общий объем данного американского экспорта в Европу составляет около €2,8 млрд в год.