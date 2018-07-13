Мехди Экер: россияне и турки едят рыбу из одного моря

— Каким будет влияние победы на всеобщих выборах 24 июня лидера вашей партии Тайипа Эрдогана и альянса с участием ПСР на развитие турецко-российских отношений, особенно крупных энергетических проектов, таких как газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую»

— Россияне и турки — это два народа, которые едят рыбу из одного моря. Веками они разделяют общую историю и географию. Таким образом, две страны имеют общие интересы во многих региональных и глобальных вопросах. До выборов отношения между Турцией и Россией быстро развивались во многих областях, таких как политика, экономика, оборона. Точно так же в новый период мы будем продолжать развивать и углублять наши отношения с Россией во всех областях.

Две страны прилагают все усилия для строительства «энергетического Шелкового пути». В этой связи «Турецкий поток» и AЭС «Аккую» являются наиболее важными проектами энергетической инфраструктуры. В этих и подобных энергетических проектах Турция и Россия будут продолжать использовать общий разум и прилагать совместные усилия. Несмотря на некоторые негативные моменты, решение проблем в очень короткое время с общей политической мудростью, во имя стабильности долгосрочных совместных стратегических проектов является конструктивным примером для всех стран.

— Будет ли продолжаться сотрудничество между Россией и Турцией в Сирии

— Что касается военного аспекта турецко-российских отношений, то Турция и Россия осознают свои общие обязанности по региональной безопасности. Сирийская проблема также непосредственно связана с ней. Несмотря на то, что порой не все вопросы могут быть согласованы, негативные моменты быстро устраняются общими политическими и дипломатическими усилиями. Обе страны осознают свою ответственность за безопасность и стабильность Сирии. Поэтому для ее создания Турция будет продолжать сотрудничество с Россией.

В борьбе с терроризмом, вызванной сирийским кризисом, мы добились серьезных достижений. На сегодняшний день мы очистили в Сирии площадь 4000 квадратных километров от террористических элементов, таких как ИГ*, РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — ред.), PYD (cирийская курдская партия «Демократический союз» — ред.), YPG (силы самообороны сирийских курдов — ред.). Цель всех этих усилий заключается в создании постоянной среды безопасности и стабильности в регионе. Таким образом, сирийская политика Турции будет продолжать реализовываться как постоянно ориентированная на региональную безопасность и стабильность.

— США по-прежнему угрожают Турции санкциями в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400, например, блокированием поставки истребителей F-35. Можно ли считать, что, несмотря на это, вопрос с поставками С-400 полностью закрыт? Каким может быть ответ Турции, если США попытаются ввести какие-либо санкции против нее?

— Турция и США могут принимать общие решения по некоторым региональным и глобальным вопросам. Наши отношения в связи с этим являются стратегическими, и угроза заморозить поставки F-35 вступает с этим в политическое противоречие. Такая реакция со стороны США на покупку у РФ ЗРК С-400 не способствует улучшению отношений двух стран. Мы уважаем предпочтения других стран в области обороны, поэтому ожидаем, что и другие страны будут уважать наши предпочтения. Церемония передачи Турции первых F-35 прошла 21 июня. Если в этом вопросе возникнет неблагоприятная ситуация, то Турция, конечно же, предпримет необходимые шаги.

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по международным вопросам Мехди Экер

— Как вы можете оценить отношения Турции и США после согласования дорожной карты по сирийскому Манбиджу? Считаете ли вы, что Вашингтон действительно сократит свою поддержку курдским формированиям, которые в Анкаре считают террористическими?

— В целях содействия нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном были созданы три рабочих группы для консультаций по многим вопросам, таким как Сирия, Ирак , ИГ*, РПК, FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — ред.), в рамках которых были проведены встречи 8 марта в США и 25 мая в Анкаре. Манбидж — один из этих вопросов, это для нас очень деликатная тема, напрямую связанная с будущим и стабильностью Сирии. Создание новой региональной угрозы через Манбидж неприемлемо, поэтому важно, чтобы США проявили ответственное политическое поведение в отношении Манбиджа. На самом деле урегулирование в Манбидже очень важно для нормализации наших отношений с США и восстановления взаимного доверия. Отсутствие уважения к общим решениям, принятым в этой связи, а также проявление слабости в их реализации могут вновь подорвать основу взаимного политического доверия.

— Будет ли Турция продолжать стремиться к вступлению в ЕС, несмотря на то, что Брюссель заморозил переговоры об этом?

— Член Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и депутат Европарламента Ренате Соммер высказалась за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС в случае переизбрания президента Эрдогана на выборах 24 июня. Это пример политической безответственности и неосторожности. Отношения между Турцией и ЕС — это не те отношения, которые могут быть определены популистскими лозунгами. Эти отношения имеют довольно глубокие корни. Турция имеет сеть многоплановых связей с ЕС в таких областях, как экономика, торговля, финансы, культура, оборона, поэтому отношения между Турцией и ЕС не могут быть оценены популистскими и радикальными лозунгами, лишенными политической дальновидности.

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции по международным вопросам Мехди Экер

— При каких условиях в Турции возможно возвращение к процессу курдского урегулирования, который был прерван в 2015 году?

— Нет курдского процесса, который был бы начат или остановлен. В Турции существует не курдская проблема, а проблема терроризма. Идет непрерывный процесс борьбы с ним. И Турция с большой решимостью стремится к тому, чтобы продолжить эту борьбу как внутри ее границ, так и за их пределами. С 2002 года (времени прихода к власти в Турции правящей партии) и до сих пор в рамках демократизации и гражданского общества идет процесс, который касается и наших курдских сограждан.

— Прошло два года после попытки переворота в Турции. Что изменилось в стране за этот период? Будет ли отменен режим ЧП с 18 июля? Можно ли сказать, что угроза со стороны FETO, которую турецкие власти обвиняют в организации попытки переворота, полностью устранена?

— 15 июля 2016 года демократия Турции, национальная воля и законное правительство, избранное этой национальной волей, попала под прицел предательской организации, которая, как раковая опухоль, в течение 40 лет пряталась под различными масками, таких как «параллельное государство». Мы сорвали планы предателей благодаря проявленной нашими гражданами решительности под руководством президента Тайипа Эрдогана. Но в ту ночь сотни наших граждан погибли, тысячи получили ранения. Наш парламент, который был воплощением воли народа, был подвергнут бомбардировке. Мятежники пытались убить избранного президента страны.

После 15 июля мы объявили о введении режима ЧП согласно решению парламента. Он был направлен на борьбу с террористической организацией FETO, стоящей за попыткой переворота, и другими террористическими структурами, нацеленными на нашу страну. Режим ЧП никак не отражался на повседневной жизни наших граждан, а имел целью получить более эффективные и быстрые результаты в борьбе с терроризмом. И в самом деле, режим ЧП помог добиться таких достижений. Уже были заявления президента (о возможности прекращения действия режима ЧП после 18 июля — ред.). После проведения оценок будет принято окончательное решение об этом.

Говорить о том, что угроза FETO полностью устранена, не будет правильным подходом. Кроме того, этот подход может привести к слабости в борьбе с предательской организацией. Мы говорим о структуре, которая проникла под разными масками вовнутрь государства и действует там в течение 40 лет. И мы постоянно сталкиваемся с ее структурами под различной маскировкой. Таким образом, эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будут вырваны корни этой предательской организации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.