Ещё
Android может стать платным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Android может стать платным 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 июля — «Вести. Экономика» В ответ на штраф, назначенный техногиганту Еврокомиссией, Google угрожает сделать операционную систему Android платной.
Фото: Flickr
Если власти Евросоюза вынудят Google заплатить рекордный штраф в 4,3 млрд евро ($5 млрд), американский технологический гигант может сделать платной ОС Android, заявил исполнительный директор компании Сундар Пичай. ∎Бесплатное распространение платформы Android и набора приложений Google не только эффективно для производителей телефонов и операторов — это огромная выгода для разработчиков и потребителей. Если производители телефонов и операторы мобильной связи не могут включать наши приложения на свой широкий спектр устройств, это нарушит баланс экосистемы Android. До сих пор бизнес-модель Android означала, что нам не приходилось брать плату с производителей телефонов за нашу технологию или зависеть от жестко контролируемой модели распределения∎, — написал Пичай в своем блоге. Он отметил, что сейчас ОС Android предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei и Lenovo. Сделать это удается благодаря тому, что на Android предустановлены сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google. Однако Еврокомиссия оштрафовала Google именно за такую ∎предустановку∎. Неважно, в каких целях она была сделана: навязывание сервисов Google было очевидно. Штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем должен составить 4,3 млрд евро или $5 млрд Кроме того, Еврокомиссия предписала Google освободить вендоров, желающих получить лицензию на Google Play, от обязательной предустановки сервисов и приложений Google на смартфоны под управлением Android. На Android работают около 80% выпущенных в мире мобильных устройств.
Вести.Ru: последние новости
Какой Париж? Поргина ответила экс-балерине, назвавшейся любовницей Караченцова Миллиард просмотров собрал клип времен, когда YouTube еще не было Неисправный самолет заблокировал ВПП в лондонском аэропорту Гатвик
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ253
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе325
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Женщина лишилась ноги после бритья13
Украина готовится к «возвращению» Донбасса157
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение