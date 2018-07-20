Android может стать платным

Москва, 20 июля — «Вести. Экономика» В ответ на штраф, назначенный техногиганту Еврокомиссией, Google угрожает сделать операционную систему Android платной.

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Если власти Евросоюза вынудят Google заплатить рекордный штраф в 4,3 млрд евро ($5 млрд), американский технологический гигант может сделать платной ОС Android, заявил исполнительный директор компании Сундар Пичай. ∎Бесплатное распространение платформы Android и набора приложений Google не только эффективно для производителей телефонов и операторов — это огромная выгода для разработчиков и потребителей. Если производители телефонов и операторы мобильной связи не могут включать наши приложения на свой широкий спектр устройств, это нарушит баланс экосистемы Android. До сих пор бизнес-модель Android означала, что нам не приходилось брать плату с производителей телефонов за нашу технологию или зависеть от жестко контролируемой модели распределения∎, — написал Пичай в своем блоге. Он отметил, что сейчас ОС Android предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei и Lenovo. Сделать это удается благодаря тому, что на Android предустановлены сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google. Однако Еврокомиссия оштрафовала Google именно за такую ∎предустановку∎. Неважно, в каких целях она была сделана: навязывание сервисов Google было очевидно. Штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем должен составить 4,3 млрд евро или $5 млрд Кроме того, Еврокомиссия предписала Google освободить вендоров, желающих получить лицензию на Google Play, от обязательной предустановки сервисов и приложений Google на смартфоны под управлением Android. На Android работают около 80% выпущенных в мире мобильных устройств.