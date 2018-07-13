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Доллар вырос на фоне повышения доходности гособлигаций и ускорения инфляции
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Доллар вырос на фоне повышения доходности гособлигаций и ускорения инфляции 

Investing.com Россия 49 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Доллар укрепился и приблизился к отметке 10-дневного максимума после того, как данные по ценам потребителей в США отразили растущее инфляционное давление, что может позволить ФРС еще дважды повысить ставки в этом году.
Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины валют, вырос на 0,13% до 94,69.
«Доллар укрепился на этой неделе из-за проблем, связанных с торговлей, которые привлекли инвесторов в валюту в поисках «тихой гавани»», — сказал Коджи Фукая, президент FPG Securities.
«Кроме того, экономика США показала, что она усиливается, а доходность гособлигаций выросла; эти факторы поддерживают доллар».
Торговый конфликт между США и Китаем обострился в среду после того, как Вашингтон объявил о готовности ввести 10%-е тарифы на китайские товары стоимостью в 200 миллиардов долларов.
Обмен тарифами подпитывает опасения, что две крупнейшие страны мира могут начать тотальную торговую войну, которая, по мнению инвесторов, может замедлить глобальный экономический рост.
Пара USD/JPY выросла на 0,12% до 112,65. Доллар на этой неделе набрал примерно 2% против японской иены, которая обычно пользуется спрососм в качестве актива «тихой гавани» в периоды политической напряженности и рыночных потрясений.
Между тем, пара AUD/USD выросла на 0,07% до 0,7413. Данные статистики показали показали, что экспорт Китая в июне вырос на 11,3%, что выше прогноза.
Фунт снизился до недельного минимума, поскольку президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что ее мягкий подход к Brexit может оказать «негативное влияние» на торговую сделку с США.
Investing.com Россия: последние новости
Доллар США стабилен на максимуме за полторы недели против корзины других валют Золото торгуется в боковике; доллар укрепился на фоне сильного отчета по инфляции Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,41%
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