Доллар вырос на фоне повышения доходности гособлигаций и ускорения инфляции

Investing.com — Доллар укрепился и приблизился к отметке 10-дневного максимума после того, как данные по ценам потребителей в США отразили растущее инфляционное давление, что может позволить ФРС еще дважды повысить ставки в этом году.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины валют, вырос на 0,13% до 94,69.

«Доллар укрепился на этой неделе из-за проблем, связанных с торговлей, которые привлекли инвесторов в валюту в поисках «тихой гавани»», — сказал Коджи Фукая, президент FPG Securities.

«Кроме того, экономика США показала, что она усиливается, а доходность гособлигаций выросла; эти факторы поддерживают доллар».

Торговый конфликт между США и Китаем обострился в среду после того, как Вашингтон объявил о готовности ввести 10%-е тарифы на китайские товары стоимостью в 200 миллиардов долларов.

Обмен тарифами подпитывает опасения, что две крупнейшие страны мира могут начать тотальную торговую войну, которая, по мнению инвесторов, может замедлить глобальный экономический рост.

Пара USD/JPY выросла на 0,12% до 112,65. Доллар на этой неделе набрал примерно 2% против японской иены, которая обычно пользуется спрососм в качестве актива «тихой гавани» в периоды политической напряженности и рыночных потрясений.

Между тем, пара AUD/USD выросла на 0,07% до 0,7413. Данные статистики показали показали, что экспорт Китая в июне вырос на 11,3%, что выше прогноза.