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«Арсенал» одержал победу со счётом 8:0 в первом матче под руководством Эмери
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«Арсенал» одержал победу со счётом 8:0 в первом матче под руководством Эмери 

Чемпионат.com 3 часа назад
Лондонский «Арсенал» в товарищеском матче со счётом 8:0 разгромил «Борхэм Вуд» (8:0), который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола. В составе «канониров» хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, также голы забили Рейсс Нелсон, Эдвард Нкетиа, Александр Ляказетт, Жефф Рен-Аделед и Генрих Мхитарян.
Игра с «Борхэмом» стала для «Арсенала» первой под руководством испанского специалиста Унаи Эмери, который возглавил команду в конце мая этого года, сменив французского тренера Арсена Венгера.
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