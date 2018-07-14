«Арсенал» одержал победу со счётом 8:0 в первом матче под руководством Эмери 

Лондонский «Арсенал» в товарищеском матче со счётом 8:0 разгромил «Борхэм Вуд» (8:0), который выступает в пятом по силе дивизионе английского футбола. В составе «канониров» хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамейянг, также голы забили Рейсс Нелсон, Эдвард Нкетиа, Александр Ляказетт, Жефф Рен-Аделед и Генрих Мхитарян.
Игра с «Борхэмом» стала для «Арсенала» первой под руководством испанского специалиста Унаи Эмери, который возглавил команду в конце мая этого года, сменив французского тренера Арсена Венгера.