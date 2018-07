Крестный ход и йога. Афиша в Новосибирске на 14-15 июля 

14.00 Молебен святым Петру и Февронии

14:30 Большой праздник в Нарымском сквере:

Выступления известных коллективов города, историческая реконструкция, игровые детские площадки с анимацией и театрализованными представлениями. Парад колясок с ценными подарками. Бесплатные фотосессии с официальными слоганами Дня Семьи, мастер-классы по рукоделию, бесплатные вкусные угощения! А также ярмарка ремесленников и многое другое.

17:00-Молодежный бал. 18:00-Выступление дуэта «Алмас»

Время: 13:00-18:00 Фестиваль исторической реконструкции «Перекрёстки истории» пройдёт 14 июля в Заельцовском парке

На территории «Перекрестков истории» будут регулярно проводиться военно — исторические мероприятия и фестивали, уроки истории «с погружением» в исторические периоды. Главный принцип построения «Перекрестков истории»: некапитальное строительство, экологичность, энергосбережение.

Программа фестиваля

12:00 Начало работы средневекового тира

13:00 Турнир лучников

14:00 Турнир по метанию сулиц

14:30 Строевые средневековые упражнения

15:30 Турниры «Щит — копье», «Свободный выбор»

17:00 Массовые сходы

Важная информация

Заезд автомобилей на территорию проведения разрешен до 10:00 утром и с 20:00 вечером. На всей территории Заельцовского парка запрещено курение, употребление алкоголя и разведение костров. Участникам фестиваля будут предоставлены жаровни и указаны места, оборудованные огнетушителями, в которых на этих жаровнях разрешено приготовление пищи. На территории мероприятия будут расположены бесплатные биотуалеты с умывальником.

Место: Заельцовский парк

Время: в 12:00.

Вход свободный!

Открытая тренировка по йоге

Открытая тренировка по йоге пройдёт 14 июля на летней площадке молодёжного центра технического творчества. Встреча полезна для начинающих заниматься йогой. Нет опыта, но хочется попробовать? Надевай удобную одежду, бери головной убор, водичку и приходи. Коврики есть, музыка будет. Адрес: Молодёжный центр технического творчества — ул. Садовая, 63. Время: в 12:00. Участие свободное.

Открытые игротеки

Новосибирская областная юношеская библиотека приглашает всех желающих на открытые игротеки по вторникам и субботам!В субботу можно приходить компанией от 2−3 человек и играть в течение всего дня в разные настольные игры.

14 июля с 10.00 — 19.00 В наличии есть игры: 7 чудес, Camel up, Cluedo, Loonacy, Spyfall, Small World, Master of Orion, Ticken to ride: Америка, Uno, Активити, Бэнг, Бирюльки, Брюгге, Воображарий, В некотором царстве, Гномы вредители, Грузи-вези, Да, темный властелин!, Дженга , Доминион, Древний ужас, Звездные империи, Запретный остров, Запретная пустыня, Игра престолов, Имаджинариум, Камисадо, Каркассон, Колонизаторы, Корова 006, Королевская почта, Крагморта, Магдар, Манчкин, Мемо, Меценат, Миллионер, Монополия, Мачи Коро, Нарды, Нечто, Норды Локи (скандинавские нарды), Офламерон, Очередь, Параграф 78, Плоский мир: Ведьмы, Супер Манчкин, Твистер, Чепухабра, Шахматы, Шашки, Эволюция, Эпичные схватки боевых магов. А также — игры на «Сеге» и «Денди».