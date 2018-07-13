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В Таджикистане с начала купального сезона утонули почти 30 человек
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В Таджикистане с начала купального сезона утонули почти 30 человек 

Мир24 1 час назад
С начала купального сезона в Таджикистане утонули 28 человек, сообщает корреспондент «МИР 24» Вера Исмаилова.
«Основные причины гибели людей на водоемах — несоблюдение правил безопасности и недосмотр со стороны родителей за детьми, которые остаются одни у водоемов», — говорит начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики Умеда Юсуфи.
На самом крупном пляже столицы уже с утра много людей. К обеду температура выше плюс 40 градусов. Единственное спасение — водоем. Уставшие от зноя люди готовы купаться где угодно.
У берега спасатели напоминают гражданам, как вести себя на воде, чтобы не стать жертвой стихии. От теории к практике. Водолаз достает утопающего. На берегу ему оказывают помощь медики. Здесь это всего лишь тренировка. В реальности такое случается часто: люди выбирают совершенно неприспособленные для купания места.
«В речках купаются, и вода сносит. Хорошо, когда над водой держатся и тогда можно спасти. А когда под воду уходят, тяжело даже найти», — говорит старший инструктор Ильхом Исмаилов.
Показательные операции по спасению и профилактические беседы сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям проводят и во всех учебных заведениях.
«По окончании учебного года такие беседы проводим в пришкольных лагерях и лагерях загородного пребывания детей», — говорит начальник учебно-методического центра Ольга Козлова.
В помощь спасателям в этом году поступила большая партия нового поискового оборудования и тяжелой техники, а также беспилотные летательные аппараты.
Купальный сезон в Таджикистане продлится до октября.
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